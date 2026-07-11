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Главная Новости дня Похищение гражданских: бывшему командиру 155-й бригады сообщили о подозрении

Похищение гражданских: бывшему командиру 155-й бригады сообщили о подозрении

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 22:50
Станислав Лучанов — командиру 155-й бригады сообщили о подозрении
Задержание подозреваемых. Фото: facebook/UA.Military.Police

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов подозревается в похищении и убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области. Такие же подозрения выдвинуты установленным участникам организованной преступной группы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военную службу правопорядка ВСУ.

Подозрение бывшему командиру 155-й бригады

Как известно, ВСП раскрыла организованную группу, причастную к незаконному лишению свободы и умышленному убийству людей в Киевской области. Подозрения также предъявлены всем установленным на данный момент участникам преступления. Часть фигурантов задержали в нескольких регионах Украины.

Мероприятия проводились по поручению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и других возможных причастных лиц.

"Учитывая резонанс события и с целью недопущения подобных случаев, Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины усилен комплекс профилактических и контрольных мер, направленных на предотвращение нарушений воинской дисциплины, превышения служебных полномочий и любыхкаких противоправных действий со стороны военнослужащих", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

По данным журналистов, командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после задержания девяти военнослужащих бригады. По данным журналистов, их подозревают в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

После этого в ОК "Север" сообщили, что по факту инцидента правоохранительные органы начали следственные действия. Также известно, что все лица, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

В то же время издание "Бабель" обнародовало расследование о возможных нарушениях в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". В частности, в материале упоминается о 26 случаях смерти в учебных центрах за последние шесть месяцев. На это отреагировал Дмитрий Лубинец.

подозрение командир ВСП 155 бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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