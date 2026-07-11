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Главная Новости дня Розыск комбрига 155-й бригады: ОК "Север" работает со следствием

Розыск комбрига 155-й бригады: ОК "Север" работает со следствием

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 18:49
Командира 155-й бригады Лучанова разыскивают — заявление ОК Север
Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: УНИАН

После того как в СМИ появилась информация о событиях в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской, правоохранительные органы начали расследование. Все лица, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Что произошло в 155-й бригаде

В командовании сообщили, что по факту инцидента правоохранительные органы начали следственные действия. Там отметили, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и способствуют максимальной прозрачности расследования.

"Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", — подчеркнули в ОК "Север".

Также известно, что все лица, фигурирующие в уголовном производстве, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями. Отдельно в командовании сообщили, что в настоящее время устанавливается местонахождение командира воинской части А5001, который самовольно покинул место службы.

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"Детали, которые можно обнародовать без ущерба для расследования, будут обнародованы правоохранительными органами. Просим граждан и представителей СМИ воздержаться от распространения неподтвержденной следствием информации", — подытожили в ОК "Север".

Что предшествовало

Накануне hromadske сообщило, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после задержания девяти военнослужащих бригады. По данным журналистов, их подозревают в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

По информации СМИ, в ночь на 28 июня группа людей силой вывезла двух братьев с территории их домовладения. Родственники заявили журналистам, что после этого мужчины пропали.

Впоследствии источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что в деле речь идет не только о похищении, но и об убийстве двух гражданских лиц. По информации издания, следствие проверяет версию, согласно которой после бытового конфликта командир бригады якобы приказал подчиненным похитить мужчин, которых впоследствии вывезли в Полтавскую область и убили.

Официального подтверждения этих обстоятельств со стороны правоохранительных органов на момент публикации нет. Сам Лучанов на звонки журналистов не отвечал. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Скандалы в 155-й бригаде

Как писали Новини.LIVE, 1 мая в бригаде произошел инцидент с избиением военнослужащего. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как один мужчина сильно избивает другого военнослужащего. По предварительным данным, к этому был причастен командир бригады.

Уже через несколько дней ГБР задержало нападавшего. Им оказался один из военных, который решил силой навязать подчиненным свои "порядки". Его разыскали в Кропивницком, и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

расследование розыск командир 155 бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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