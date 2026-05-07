Скандал в 155-й бригаде: ГБР задержало нападавшего, который избил бойца

Дата публикации 7 мая 2026 11:59
Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Правоохранители задержали военнослужащего, который устроил жестокую расправу над побратимом из 155-й бригады ВСУ и сбежал из части. Мужчину разыскали в Кропивницком и доставили в Днепр, и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР задержало мужчину за избиение побратима в 155-й бригаде

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны начала расследование после появления в сети резонансного видео с избиением бойца 155-й бригады ВСУ. Следователи установили, что один из военных решил силой навязать подчиненным собственные "порядки".

Он организовал построение личного состава и показательно вызвал из строя военнослужащего, к которому имел личную неприязнь. Нападающий начал наносить жертве многочисленные удары, пока тот не потерял сознание. Даже после этого издевательства не прекратились: злоумышленник связал потерпевшему руки пластиковыми стяжками и продолжил бить его, пока тот не потерял сознание.

Во время совершения преступления фигурант вел себя крайне агрессивно и запрещал другим бойцам вмешиваться в ситуацию

Чтобы запугать свидетелей, он приказал одному из присутствующих снимать весь процесс избиения на камеру мобильного телефона. После совершенного нападавший не остался на позициях, а самовольно покинул воинскую часть. Долгое время он скрывался от следствия, меняя места пребывания, однако в конце концов был выслежен и задержан в Кропивницком. Сейчас его уже доставили в Днепр и передали следователям Государственного бюро расследований.

Руководитель Днепровской специализированной прокуратуры Олег Магола сообщил, что задержанному планируют объявить подозрение сразу по трем статьям: пытки, дезертирство и нарушение уставных правил внутренней службы.

Прокуроры будут требовать для нападающего строгой меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Санкции инкриминируемых статей предусматривают суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное, а жизни ничто не угрожает.

Новини.LIVE сообщал, что инцидент с избиением военного в 155-й бригаде произошел 1 мая. В соцсетях появилось видео, как мужчина сильно бьет другого военного. Впоследствии в ВСП и в Сухопутных войсках отреагировали на скандал. Там заявили, что командир 155-й отдельной механизированной бригады не причастен к насильственным действиям и указали, что в избиении участвовал солдат-оператор БпЛА.

Добавим, что 155 ОМБр уже фигурировала в других скандалах. В частности, в феврале 2025 года стало известно о массовых случаях СЗЧ на которые не реагировало командование.

скандал ГБР избиение 155 бригада
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
