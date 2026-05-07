Скандал у 155-й бригаді: ДБР затримало нападника, який побив бійця

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який влаштував жорстоку розправу над побратимом із 155-ї бригади ЗСУ та втік із частини. Чоловіка розшукали у Кропивницькому та доставили до Дніпра, і тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР затримало чоловіка за побиття побратима у 155-й бригаді

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала розслідування після появи у мережі резонансного відео із побиттям бійця 155-ї бригади ЗСУ. Слідчі встановили, що один із військових вирішив силою нав'язати підлеглим власні "порядки".

Він організував шикування особового складу та показово викликав зі строю військовослужбовця, до якого мав особисту неприязнь. Нападник почав завдавати жертві численні удари, доки той не знепритомнів. Навіть після цього знущання не припинилися: зловмисник зв'язав потерпілому руки пластиковими стяжками та продовжив бити його, поки той не опритомнів.

Під час вчинення злочину фігурант поводився вкрай агресивно та забороняв іншим бійцям втручатися в ситуацію

Щоб залякати свідків, він наказав одному з присутніх знімати весь процес побиття на камеру мобільного телефона. Після скоєного нападник не залишився на позиціях, а самовільно залишив військову частину. Тривалий час він переховувався від слідства, змінюючи місця перебування, проте зрештою був вистежений та затриманий у Кропивницькому. Наразі його вже доправили до Дніпра та передали слідчим Державного бюро розслідувань.

Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури Олег Магола повідомив, що затриманому планують оголосити підозру одразу за трьома статтями: катування, дезертирство та порушення статутних правил внутрішньої служби.

Прокурори вимагатимуть для нападника найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Санкції інкримінованих статей передбачають суворе покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Потерпілий наразі перебуває під наглядом лікарів, його стан стабільний, а життю ніщо не загрожує.

Новини.LIVE повідомляв, що інцидент з побиттям військового у 155-й бригаді стався 1 травня. У соцмережах з'явилося відео, як чоловік сильно б'є іншого військового. Згодом у ВСП та в Сухопутних військах відреагували на скандал. Там заявили, що командир 155-ї окремої механізованої бригади не причетний до насильницьких дій і вказали, що у побитті брав участь солдат-оператор БпЛА.

Додамо, що 155 ОМБр уже фігурувала в інших скандалах. Зокрема у лютому 2025 року стало відомо про масові випадки СЗЧ на які не реагувало командування.