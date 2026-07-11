Командира 155-ї бригади Лучанова розшукують — заява ОК Північ

Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: УНІАН

Після того, як у медіа з'явилася інформація про події у 155-й бригаді окремій механізованій бригаді імені Анни Київської, правоохоронні органи розпочали розслідування. Всі особи, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Що відбулося в 155-й бригаді

У командуванні повідомили, що за фактом інциденту правоохоронні органи розпочали слідчі дії. Там зазначили, що надають слідству всебічну підтримку та сприяє максимальній прозорості розслідування.

"Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством", — наголосили в ОК "Північ".

Також відомо, що всі особи, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов'язків та співпрацюють зі слідчими. Окремо в командуванні повідомили, що наразі встановлюється місцезнаходження командира військової частини А5001, який самовільно залишив місце служби.

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"Деталі, які можна оприлюднити без шкоди для розслідування, будуть оприлюднені правоохоронними органами. Просимо громадян і представників медіа утриматися від поширення непідтвердженої слідством інформації", — підсумували в ОК "Північ".

Що передувало

Напередодні hromadske повідомило, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після затримання дев'ятьох військовослужбовців бригади. За даними журналістів, їх підозрюють у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

За інформацією медіа, у ніч проти 28 червня група людей силоміць вивезла двох братів із території їхнього домоволодіння. Родичі заявили журналістам, що після цього чоловіки зникли.

Згодом джерела "Української правди" у правоохоронних органах повідомили, що у справі йдеться не лише про викрадення, а й про вбивство двох цивільних. За інформацією видання, слідство перевіряє версію, що після побутового конфлікту командир бригади нібито наказав підлеглим викрасти чоловіків, яких згодом вивезли до Полтавської області та вбили.

Офіційного підтвердження цих обставин від правоохоронних органів на момент публікації немає. Сам Лучанов на дзвінки журналістів не відповідав. Наразі триває досудове розслідування.

Скандали у 155-й бригаді

Як писали Новини.LIVE, 1 травня у бригаді трапився інцидент з побиттям військового. У соцмережах з'явилося відео, як чоловік сильно б'є іншого військового. За попередніми даними, до цього був причетний командир бригади.

Вже за кілька днів ДБР затримало напидника. Ним виявився один із військових, який вирішив силою нав'язати підлеглим власні "порядки". Його розшукали у Кропивницькому і тепер йому загрожує до 12 років тюрми.