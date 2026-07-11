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Головна Новини дня Викрадення цивільних: колишньому командиру 155-ї бригади повідомили про підозру

Викрадення цивільних: колишньому командиру 155-ї бригади повідомили про підозру

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 22:50
Станіслав Лучанов — командиру 155-ї бригади повідомили про підозру
Затримання підозрюваних. Фото: facebook/UA.Military.Police

Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов отримав підозру у викраденні та вбивстві двох цивільних на території Київської області. Такі ж підозри повідомили встановленим учасникам організованої злочинної групи. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військову службу правопорядку у ЗСУ.

Підозра колишньому командиру 155-ї бригади

Як відомо, ВСП викрила організовану групу, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства людей на Київщині. Підозри також отримали всі встановлені наразі учасники злочину. Частину фігурантів затримали у кількох регіонах України.

Заходи проводили за дорученням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Слідство встановлює всі обставини злочину та інших можливих причетних.

"З огляду на резонансність події та з метою недопущення подібних випадків Головнокомандувачем Збройних Сил України, посилено комплекс профілактичних і контрольних заходів, спрямованих на запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та будь-яким протиправним діям з боку військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

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Що передувало

За даними журналістів, командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після затримання дев'ятьох військовослужбовців бригади. За даними журналістів, їх підозрюють у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Після цього в ОК "Північ" повідомили, що за фактом інциденту правоохоронні органи розпочали слідчі дії. Також відомо, що всі особи, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов'язків.

 Водночас видання "Бабель" оприлюднило розслідування щодо ймовірних порушень у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Зокрема, у матеріалі згадується про 26 випадків смерті в навчальних центрах за останні шість місяців. На це відреагував Дмитро Лубінець. 

підозра командир ВСП 155 бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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