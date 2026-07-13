У Києві затримали командира 155 ОМБр Станіслава Лучанова

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Командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова затримали за підозрою в організації вбивства двох братів на Київщині. Президент України Володимир Зеленський підтвердив його затримання та повідомив, що загалом у справі вже затримано 10 осіб. За словами глави держави, всі обставини злочину будуть ретельно перевірені, а винні — притягнуті до відповідальності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у понеділок, 13 липня.

Затримано командира 155 ОМБр Лучанова: деталі від Зеленського

Сьогодні, 13 липня, уомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова затримали у Києві. Правоохоронці повідомили йому про підозру у межах кримінального провадження щодо вбивства двох братів у селі Калинівка Київської області.

Відомо, що під час затримання Лучанов перебував в автомобілі разом із адвокатом.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання Станіслава Лучанова. Він повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про затримання ще однієї особи з групи, яку підозрюють у жорстокому вбивстві двох мешканців села Калинівка на Київщині.

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За словами глави держави, наразі у справі вже затримано 10 осіб. Серед них, як зазначив лідер, є військовослужбовці та колишній командир 155-ї бригади.

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних — це потреба всієї країни. Так і буде", — зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив, що керівник Київської області та начальник поліції області провели зустріч із громадою села Калинівка.

За словами президента, жителі допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Він також підкреслив, що всі обіцянки, надані людям під час цього спілкування, мають бути виконані в повному обсязі.

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