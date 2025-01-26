Сіярто гостро відреагував на погрози Туска через блокування санкцій Угорщиною

Туск заявив, що Орбан "грає за Путіна" — в Угорщині відреагували
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував погрози польського прем'єр-міністра Дональда Туска щодо наслідків за блокування санкцій проти Росії. Він назвав Туска "агентом Сороса".
Про це Сіярто написав у Facebook.
Відповідь Сіярто для Туска
"Можливо, агенту Сороса це важко зрозуміти, але коли мова йде про команди, ми граємо за угорську команду", — йдеться у повідомленні.
Сіярто зазначив, що саме тому він представляє угорські інтереси, не бажаючи "продовжувати платити ціну чужих воєн". Він додав, що Угорщина нікому не дозволить "поставити під загрозу безпеку енергопостачання".
В чому суть конфлікту
Раніше видання Bloomberg писало, що у разі незгоди прем'єра Угорщини Віктора Орбана на продовження антиросійських санкцій дія обмежень спливе 31 березня 2025 року.
У відповідь на це прем'єр Польщі Дональд Туск пригрозив Угорщині серйозними наслідками. Він зазначив, що Орбан "грає в команді Путіна".
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