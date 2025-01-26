Сіярто гостро відреагував на погрози Туска через блокування санкцій Угорщиною

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував погрози польського прем'єр-міністра Дональда Туска щодо наслідків за блокування санкцій проти Росії. Він назвав Туска "агентом Сороса".

Про це Сіярто написав у Facebook.

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Відповідь Сіярто для Туска

"Можливо, агенту Сороса це важко зрозуміти, але коли мова йде про команди, ми граємо за угорську команду", — йдеться у повідомленні.

Сіярто зазначив, що саме тому він представляє угорські інтереси, не бажаючи "продовжувати платити ціну чужих воєн". Він додав, що Угорщина нікому не дозволить "поставити під загрозу безпеку енергопостачання".

Скриншот допису Сіярто

В чому суть конфлікту

Раніше видання Bloomberg писало, що у разі незгоди прем'єра Угорщини Віктора Орбана на продовження антиросійських санкцій дія обмежень спливе 31 березня 2025 року.

У відповідь на це прем'єр Польщі Дональд Туск пригрозив Угорщині серйозними наслідками. Він зазначив, що Орбан "грає в команді Путіна".