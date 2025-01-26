Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Туск заявил, что Орбан "играет за Путина" — реакция Венгрии arrow

Туск заявил, что Орбан "играет за Путина" — реакция Венгрии

26 января 2025 09:25
Евгения Брюховецкая - редактор
Сийярто остро отреагировал на угрозы Туска из-за блокировки санкций Венгрией
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы польского премьер-министра Дональда Туска относительно последствий за блокирование санкций против России. Он назвал Туска "агентом Сороса".

Об этом Сиярто написал в Facebook.

Читайте также:

Ответ Сийярто для Туска

"Возможно, агенту Сороса это трудно понять, но когда речь идет о командах, мы играем за венгерскую команду", — говорится в сообщении.

Сиярто отметил, что именно поэтому он представляет венгерские интересы, не желая "продолжать платить цену чужих войн". Он добавил, что Венгрия никому не позволит "поставить под угрозу безопасность энергоснабжения".

null
Скриншот поста Сийярто

В чем суть конфликта

Ранее издание Bloomberg писало, что в случае несогласия премьера Венгрии Виктора Орбана на продление антироссийских санкций действие ограничений истечет 31 марта 2025 года.

В ответ на это премьер Польши Дональд Туск пригрозил Венгрии серьезными последствиями. Он отметил, что Орбан "играет в команде Путина".

санкции против России Польша Венгрия Петер Сиярто Дональд Туск

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:20 Пять простых настроек, которые защитят iPhone от шпионов

11:18 Масштабные рейды в Одессе — что ищут правоохранители

11:00 Командировка за границу — когда и почему надо вернуть деньги

10:55 В Харькове мужчина за деньги восстановил права — решение суда

10:52 Рыба с Черного моря может стать ядовитой из-за мазута

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:29 Россия продвигается на Донеччине — в DeepState обновили карту

10:20 Напряжение в Черном море — ракетоносители РФ выведены на рейд

10:15 Репутация испорчена — что не так с профессией риелтора в Украине

10:13 Россия ночью атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:57 В Беларуси начались так называемые "выборы" президента

11:20 Пять простых настроек, которые защитят iPhone от шпионов

11:18 Масштабные рейды в Одессе — что ищут правоохранители

11:00 Командировка за границу — когда и почему надо вернуть деньги

10:55 В Харькове мужчина за деньги восстановил права — решение суда

10:52 Рыба с Черного моря может стать ядовитой из-за мазута

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:29 Россия продвигается на Донеччине — в DeepState обновили карту

10:20 Напряжение в Черном море — ракетоносители РФ выведены на рейд

10:15 Репутация испорчена — что не так с профессией риелтора в Украине

10:13 Россия ночью атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:57 В Беларуси начались так называемые "выборы" президента

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать