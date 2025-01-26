Сийярто остро отреагировал на угрозы Туска из-за блокировки санкций Венгрией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы польского премьер-министра Дональда Туска относительно последствий за блокирование санкций против России. Он назвал Туска "агентом Сороса".

Об этом Сиярто написал в Facebook.

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Ответ Сийярто для Туска

"Возможно, агенту Сороса это трудно понять, но когда речь идет о командах, мы играем за венгерскую команду", — говорится в сообщении.

Сиярто отметил, что именно поэтому он представляет венгерские интересы, не желая "продолжать платить цену чужих войн". Он добавил, что Венгрия никому не позволит "поставить под угрозу безопасность энергоснабжения".

Скриншот поста Сийярто

В чем суть конфликта

Ранее издание Bloomberg писало, что в случае несогласия премьера Венгрии Виктора Орбана на продление антироссийских санкций действие ограничений истечет 31 марта 2025 года.

В ответ на это премьер Польши Дональд Туск пригрозил Венгрии серьезными последствиями. Он отметил, что Орбан "играет в команде Путина".