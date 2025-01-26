Сийярто остро отреагировал на угрозы Туска из-за блокировки санкций Венгрией

Туск заявил, что Орбан "играет за Путина" — реакция Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозы польского премьер-министра Дональда Туска относительно последствий за блокирование санкций против России. Он назвал Туска "агентом Сороса".
Об этом Сиярто написал в Facebook.
Ответ Сийярто для Туска
"Возможно, агенту Сороса это трудно понять, но когда речь идет о командах, мы играем за венгерскую команду", — говорится в сообщении.
Сиярто отметил, что именно поэтому он представляет венгерские интересы, не желая "продолжать платить цену чужих войн". Он добавил, что Венгрия никому не позволит "поставить под угрозу безопасность энергоснабжения".
В чем суть конфликта
Ранее издание Bloomberg писало, что в случае несогласия премьера Венгрии Виктора Орбана на продление антироссийских санкций действие ограничений истечет 31 марта 2025 года.
В ответ на это премьер Польши Дональд Туск пригрозил Венгрии серьезными последствиями. Он отметил, что Орбан "играет в команде Путина".
Читайте Новини.LIVE!