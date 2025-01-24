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Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

24 січня 2025 13:11
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Транспортування газу через Україну — Орбан виступив з різкою заявою
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: пресслужба глави угорського уряду
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна створює проблеми з транзитом газу, намагаючись "перехитрити" Угорщину. Проте Будапешт знає, як уникнути труднощів в енергетичному секторі.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю державному радіо, пише 24.hu у п'ятницю, 24 січня.

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Орбан розкритикував санкції ЄС проти Росії, заявивши, що вони обійшлися Угорщині в 19 мільярдів євро. Він закликав Брюссель забезпечити відкриття українських газових маршрутів для постачання енергоресурсів у Центральну Європу.

"Українці намагаються нас обдурити", — заявив він, пояснюючи це спробами Києва маніпулювати газовими поставками.

На думку прем’єра, саме дії України стали причиною підвищення цін на енергоносії, через що зросла вартість бензину.

"Якби українці не вели ігор, ціни на бензин та енергоносії були б значно нижчими", — наголосив Орбан.

За його словами, Угорщина зможе уникнути цих труднощів завдяки співпраці із Сербією, а також завдяки південному маршруту постачання енергоносіїв, який створив уряд.

Угорський прем'єр зазначив, що південний маршрут постачання забезпечує енергетичні потреби країни та навіть дозволяє допомагати Словаччині. Він окремо підкреслив заслуги міністра закордонних справ Петера Сійярто, який передбачив потребу у створенні цього маршруту.

Орбан сказав, що Угорщина не може підтримувати Україну, якщо та перекриває газові маршрути.

"Якщо хочете допомоги, то відкрийте газові маршрути", – заявив Орбан.

Раніше ми писали, що Європейський Союз може втратити можливість зберігати санкційний тиск на Росію через позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти їх продовження. Також ми писали, що глава угорського уряду  веде переговори з Києвом та Москвою щодо продовження транзиту газу.

Угорщина Україна сфера енергетики газ Віктор Орбан

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