Транспортировка газа через Украину - Орбан выступил с резким заявлением

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: пресс-служба главы венгерского правительства

Украина создает проблемы с транзитом газа, пытаясь "перехитрить" Венгрию. Однако Будапешт знает, как избежать трудностей в энергетическом секторе.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью государственному радио, пишет 24.hu в пятницу, 24 января.

Читайте также:

Орбан хочет отмены санкций против РФ

Орбан раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они обошлись Венгрии в 19 миллиардов евро. Он призвал Брюссель обеспечить открытие украинских газовых маршрутов для поставок энергоресурсов в Центральную Европу.

"Украинцы пытаются нас обмануть", — заявил он, объясняя это попытками Киева манипулировать газовыми поставками.

По мнению премьера, именно действия Украины стали причиной повышения цен на энергоносители, из-за чего выросла стоимость бензина.

"Если бы украинцы не вели игр, цены на бензин и энергоносители были бы значительно ниже", — подчеркнул Орбан.

По его словам, Венгрия сможет избежать этих трудностей благодаря сотрудничеству с Сербией, а также благодаря южному маршруту поставок энергоносителей, который создало правительство.

Венгерский премьер отметил, что южный маршрут поставок обеспечивает энергетические потребности страны и даже позволяет помогать Словакии. Он отдельно подчеркнул заслуги министра иностранных дел Петера Сийярто, который предусмотрел потребность в создании этого маршрута.

Орбан сказал, что Венгрия не может поддерживать Украину, если та перекрывает газовые маршруты.

"Если хотите помощи, то откройте газовые маршруты", — заявил Орбан.

Ранее мы писали, что Европейский Союз может потерять возможность сохранять санкционное давление на Россию из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против их продления. Также мы писали, что глава венгерского правительства ведет переговоры с Киевом и Москвой о продлении транзита газа.