Гонка озброєнь — Туск заявив, що Європа пережене Росію

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Європа здатна виграти гонку озброєнь, яку нав'язує їй Росія. Країни Заходу активно працюють над тим, щоб посилити власну обороноспроможність. Європа наразі готова озброюватися ефективніше, ніж Росія.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, передає "Європейська правда".

Читайте також:

Гонка озброєнь між Європою та РФ

Туск заявив, що розмови про те, що Європі потрібно зміцнювати оборону, йшли вже довгий час. Однак саме зараз настав час сильних рішень.

"Сьогодні все змінилося. Я маю на увазі як пропозиції Єврокомісії, так і рішучість усіх моїх співрозмовників в Парижі, Лондоні, вчора. Всі налаштовані рішуче, щоб прийняти цей виклик", — зазначив Туск.

За словами прем'єра Польщі, перед Європою з'явились нові виклики, зокрема, через війну в Україні. Крім того, Захід зіткнувся з новою позицією США після приходу до влади команди Дональда Трампа.

"Європа має відповісти на цей виклик і цю гонку озброєнь і мусить виграти. Я переконаний, що Росія програє гонку озброєнь. Так, як Радянський союз програв подібну гонку озброєнь тридцять років тому", — зазначив Туск.

Він додав, що приводів для оптимізму зараз є небагато. Попри це, саме зараз, за словами Туска, відбувся поворотний для Європи момент, коли вона зрозуміла, що відповідальність лежить на ній.

Нагадаємо, план озброєння Європи анонсувала голова ЄС Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що йдеться про залучення близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати.

Раніше Емманюель Макрон заявив, що ядерну зброю Франції можна було б використати для захисту всього Європейського континенту. Щодо цього будуть тривати подальші обговорення.