Гонка вооружений — Туск заявил, что Европа перегонит Россию

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Европа способна выиграть гонку вооружений, которую навязывает ей Россия. Страны Запада активно работают над тем, чтобы усилить собственную обороноспособность. Европа сейчас готова вооружаться эффективнее, чем Россия.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, передает "Европейская правда".

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Туск заявил, что разговоры о том, что Европе нужно укреплять оборону, шли уже долгое время. Однако именно сейчас настало время сильных решений.

"Сегодня все изменилось. Я имею в виду как предложения Еврокомиссии, так и решимость всех моих собеседников в Париже, Лондоне, вчера. Все настроены решительно, чтобы принять этот вызов", — отметил Туск.

По словам премьера Польши, перед Европой появились новые вызовы, в частности, из-за войны в Украине. Кроме того, Запад столкнулся с новой позицией США после прихода к власти команды Дональда Трампа.

"Европа должна ответить на этот вызов и эту гонку вооружений и должна выиграть. Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так, как Советский союз проиграл подобную гонку вооружений тридцать лет назад", — отметил Туск.

Он добавил, что поводов для оптимизма сейчас немного. Несмотря на это, именно сейчас, по словам Туска, произошел поворотный для Европы момент, когда она поняла, что ответственность лежит на ней.

Напомним, план вооружения Европы анонсировала глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что речь идет о привлечении около 800 миллиардов евро на оборонные расходы.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что ядерное оружие Франции можно было бы использовать для защиты всего Европейского континента. По этому поводу будут продолжаться дальнейшие обсуждения.