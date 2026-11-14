Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час одного із самітів. Фото: Nichlas Pollier/Bloomberg via Getty Images

У суботу, 14 листопада, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск саркастично звернувся до колишнього очільника угорського уряду Віктора Орбана після виявлення масштабних схованок із готівкою. Польський політик висміяв свого угорського колегу через мільйони, закопані в лісі у справі колишнього міністра його уряду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Дональда Туска в соціальній мережі X.

Реклама

Віктор Орбан. Фото: Reuters

Туск висміяв Орбана

Польський прем'єр відреагував на два резонансні розслідування в Угорщині, пов'язані з людьми з оточення колишнього глави уряду.

"Дорогий Вікторе, я завжди захоплювався твоїм креативом, але тепер мушу сказати, що я вражений як ніколи раніше", — написав Туск.

Національне управління з повернення та захисту державного майна Угорщини повідомило про масштабні скоординовані обшуки в кількох населених пунктах країни.

Читайте також:

Слідчі дії проводили в межах кримінального провадження щодо Міклоша Шестака, який раніше обіймав посаду міністра національного розвитку в уряді Орбана.

Правоохоронці виявили численні схованки з великими сумами грошей. Частину готівки закопали безпосередньо в лісі, іншу приховали в сільськогосподарських будівлях, складських приміщеннях і житловому будинку.

Окрему схованку облаштували у вигляді великого сейфа, розташованого в потаємному місці.

Упродовж двох днів обшуків слідчі вилучили 5 071 632 000 угорських форинтів, що становить понад 13,5 млн євро. Крім того, знайшли ще 2 658 350 євро та 1 257 100 доларів.

Загальна вартість вилученої готівки перевищила 17 млн євро. Походження грошей та обставини їхнього приховування встановлюють правоохоронці.

Що відомо про арешт брата Орбана

Ще один скандал, який мав на увазі Туск, стосується Арона Орбана — молодшого брата колишнього угорського прем'єра. 11 листопада суд у Будапешті постановив узяти його та співмешканку під варту строком на один місяць.

За версією слідства, вони могли сприяти незаконному переправленню громадян В'єтнаму до країн Західної Європи.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що раніше стало відомо про намір адміністрації Дональда Трампа висунути колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генсека ООН. Американські посадовці вже обговорили цю ідею з політиком та отримали попередню згоду розглянути пропозицію.

Також Новини.LIVE писав, що 24 квітня стало відомо про прибутки інвестиційної компанії, пов'язаної із зятем Орбана Іштваном Тіборчем. Фонд Equilor Asset Management заробив на зростанні угорського фондового ринку після перемоги опозиційної партії "Тиса" на виборах 12 квітня.