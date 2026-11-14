Премьер-министр Польши Дональд Туск и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время одного из саммитов. Фото: Nichlas Pollier/Bloomberg via Getty Images

В субботу, 14 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск саркастически обратился к бывшему главе венгерского правительства Виктору Орбану после обнаружения масштабных тайников с наличными. Польский политик высмеял своего венгерского коллегу из-за миллионов, закопанных в лесу по делу бывшего министра его правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Дональда Туска в социальной сети X.

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Виктор Орбан. Фото: Reuters

Туск высмеял Орбана

Польский премьер отреагировал на два резонансных расследования в Венгрии, связанных с людьми из окружения бывшего главы правительства.

"Дорогой Виктор, я всегда восхищался твоей креативностью, но теперь должен сказать, что я впечатлен как никогда раньше", — написал Туск.

Национальное управление по возвращению и защите государственного имущества Венгрии сообщило о масштабных скоординированных обысках в нескольких населенных пунктах страны.

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Следственные действия проводили в рамках уголовного производства в отношении Миклоша Шестака, который ранее занимал должность министра национального развития в правительстве Орбана.

Правоохранители обнаружили многочисленные тайники с крупными суммами денег. Часть наличных закопали непосредственно в лесу, другую спрятали в сельскохозяйственных постройках, складских помещениях и жилом доме.

Отдельный тайник оборудовали в виде большого сейфа, расположенного в потайном месте.

За два дня обысков следователи изъяли 5 071 632 000 венгерских форинтов, что составляет более 13,5 млн евро. Кроме того, нашли еще 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов.

Общая стоимость изъятых наличных превысила 17 млн евро. Происхождение денег и обстоятельства их сокрытия устанавливают правоохранители.

Что известно об аресте брата Орбана

Еще один скандал, который имел в виду Туск, касается Арона Орбана — младшего брата бывшего венгерского премьера. 11 ноября суд в Будапеште постановил заключить его и сожительницу под стражу сроком на один месяц.

По версии следствия, они могли способствовать незаконной переправке граждан Вьетнама в страны Западной Европы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о намерении администрации Дональда Трампа выдвинуть бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на должность генсека ООН. Американские чиновники уже обсудили эту идею с политиком и получили предварительное согласие рассмотреть предложение.

Также Новини.LIVE писал, что 24 апреля стало известно о прибыли инвестиционной компании, связанной с зятем Орбана Иштваном Тиборцем. Фонд Equilor Asset Management заработал на росте венгерского фондового рынка после победы оппозиционной партии "Тиса" на выборах 12 апреля.