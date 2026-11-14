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Главная Новости дня Туск высмеял Орбана из-за миллионов, закопанных в лесу, и ареста его брата

Туск высмеял Орбана из-за миллионов, закопанных в лесу, и ареста его брата

Ua ru
14 ноября 2026 19:48
Туск высмеял Орбана из-за миллионов наличных, найденных в венгерском лесу Никлас Поллиер/Bloomberg через Getty Images
Премьер-министр Польши Дональд Туск и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время одного из саммитов. Фото: Nichlas Pollier/Bloomberg via Getty Images

В субботу, 14 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск саркастически обратился к бывшему главе венгерского правительства Виктору Орбану после обнаружения масштабных тайников с наличными. Польский политик высмеял своего венгерского коллегу из-за миллионов, закопанных в лесу по делу бывшего министра его правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Дональда Туска в социальной сети X.

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Виктор Орбан
Виктор Орбан. Фото: Reuters

Туск высмеял Орбана

Польский премьер отреагировал на два резонансных расследования в Венгрии, связанных с людьми из окружения бывшего главы правительства.

"Дорогой Виктор, я всегда восхищался твоей креативностью, но теперь должен сказать, что я впечатлен как никогда раньше", — написал Туск.

Национальное управление по возвращению и защите государственного имущества Венгрии сообщило о масштабных скоординированных обысках в нескольких населенных пунктах страны.

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Следственные действия проводили в рамках уголовного производства в отношении Миклоша Шестака, который ранее занимал должность министра национального развития в правительстве Орбана.

Правоохранители обнаружили многочисленные тайники с крупными суммами денег. Часть наличных закопали непосредственно в лесу, другую спрятали в сельскохозяйственных постройках, складских помещениях и жилом доме.

Отдельный тайник оборудовали в виде большого сейфа, расположенного в потайном месте.

За два дня обысков следователи изъяли 5 071 632 000 венгерских форинтов, что составляет более 13,5 млн евро. Кроме того, нашли еще 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов.

Общая стоимость изъятых наличных превысила 17 млн евро. Происхождение денег и обстоятельства их сокрытия устанавливают правоохранители.

Что известно об аресте брата Орбана

Еще один скандал, который имел в виду Туск, касается Арона Орбана — младшего брата бывшего венгерского премьера. 11 ноября суд в Будапеште постановил заключить его и сожительницу под стражу сроком на один месяц.

По версии следствия, они могли способствовать незаконной переправке граждан Вьетнама в страны Западной Европы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о намерении администрации Дональда Трампа выдвинуть бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на должность генсека ООН. Американские чиновники уже обсудили эту идею с политиком и получили предварительное согласие рассмотреть предложение.

Также Новини.LIVE писал, что 24 апреля стало известно о прибыли инвестиционной компании, связанной с зятем Орбана Иштваном Тиборцем. Фонд Equilor Asset Management заработал на росте венгерского фондового рынка после победы оппозиционной партии "Тиса" на выборах 12 апреля.

Польша коррупция Венгрия Виктор Орбан Дональд Туск
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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