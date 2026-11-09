Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мадяр заявив про затримання брата Орбана: експрем'єр відреагував

Мадяр заявив про затримання брата Орбана: експрем'єр відреагував

Ua ru
9 листопада 2026 15:32
Брат експрем'єра Угорщини Орбана опинився в центрі кримінального розслідування Global Arms Hungary/Facebook
Брат експрем'єра Угорщини Віктора Орбана Арон Орбан. Фото: Global Arms Hungary/Facebook

У понеділок, 9 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про ймовірне затримання Арона Орбана, молодшого брата колишнього глави уряду Віктора Орбана, за підозрою в кримінальному правопорушенні. Правоохоронці провели масштабні обшуки в межах розслідування, однак офіційного підтвердження затримання родича експрем'єра поки немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра в соцмережі X.

Реклама
Арон Орбан
Повідомлення Петера Мадяра. Фото: скриншот

Що відомо про ймовірне затримання брата Орбана

За інформацією угорських ЗМІ, співробітники Національного слідчого бюро та Управління з повернення й захисту державних активів провели спільну операцію в Будапешті та двох населених пунктах області Пешт.

У межах двох кримінальних проваджень правоохоронці затримали кількох осіб і провели обшуки. При цьому поліція не назвала імен затриманих.

Мадяр заявив, що Орбан нібито підтвердив інформацію про затримання свого молодшого брата.

Читайте також:

У чому підозрюють Арона Орбана

За попередніми повідомленнями, компанія молодшого брата експрем'єра допомагала громадянам В'єтнаму оформлювати документи для в'їзду до Угорщини.

Іноземців записували на короткострокові навчальні курси в Печському університеті, що могло спрощувати отримання шенгенських віз.

Раніше у цій справі вже фігурували ділові партнери Арона Орбана. Віктор Орбан у відповідь звинуватив чинну владу в політично мотивованому переслідуванні.

"Мішень — я, а мій брат лише інструмент", — заявив колишній прем'єр.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 26 жовтня стало відомо про наміри адміністрації Дональда Трампа висунути Віктора Орбана на посаду генсека ООН.

Також Новини.LIVE писав, що глава Офісу Президента Кирило Буданов закликав Україну та Угорщину розвивати відносини на основі взаємної поваги й довіри. Відповідну заяву він зробив під час відкриття в Києві погруддя колишнього угорського прем'єра Імре Надя.

Угорщина Віктор Орбан торгівля людьми Петер Мадяр кримінальна відповідальність
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації