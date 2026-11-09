Брат експрем'єра Угорщини Віктора Орбана Арон Орбан. Фото: Global Arms Hungary/Facebook

У понеділок, 9 листопада, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про ймовірне затримання Арона Орбана, молодшого брата колишнього глави уряду Віктора Орбана, за підозрою в кримінальному правопорушенні. Правоохоронці провели масштабні обшуки в межах розслідування, однак офіційного підтвердження затримання родича експрем'єра поки немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра в соцмережі X.

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Повідомлення Петера Мадяра. Фото: скриншот

Що відомо про ймовірне затримання брата Орбана

За інформацією угорських ЗМІ, співробітники Національного слідчого бюро та Управління з повернення й захисту державних активів провели спільну операцію в Будапешті та двох населених пунктах області Пешт.

У межах двох кримінальних проваджень правоохоронці затримали кількох осіб і провели обшуки. При цьому поліція не назвала імен затриманих.

Мадяр заявив, що Орбан нібито підтвердив інформацію про затримання свого молодшого брата.

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У чому підозрюють Арона Орбана

За попередніми повідомленнями, компанія молодшого брата експрем'єра допомагала громадянам В'єтнаму оформлювати документи для в'їзду до Угорщини.

Іноземців записували на короткострокові навчальні курси в Печському університеті, що могло спрощувати отримання шенгенських віз.

Раніше у цій справі вже фігурували ділові партнери Арона Орбана. Віктор Орбан у відповідь звинуватив чинну владу в політично мотивованому переслідуванні.

"Мішень — я, а мій брат лише інструмент", — заявив колишній прем'єр.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 26 жовтня стало відомо про наміри адміністрації Дональда Трампа висунути Віктора Орбана на посаду генсека ООН.

Також Новини.LIVE писав, що глава Офісу Президента Кирило Буданов закликав Україну та Угорщину розвивати відносини на основі взаємної поваги й довіри. Відповідну заяву він зробив під час відкриття в Києві погруддя колишнього угорського прем'єра Імре Надя.