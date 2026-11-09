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Главная Новости дня Мадьяр сообщил о задержании брата Орбана: экс-премьер отреагировал

Мадьяр сообщил о задержании брата Орбана: экс-премьер отреагировал

Ua ru
9 ноября 2026 15:32
Брат бывшего премьер-министра Венгрии Орбана оказался в центре расследования Global Arms Hungary/Facebook
Брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Арон Орбан. Фото: Global Arms Hungary/Facebook

В понедельник, 9 ноября, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о вероятном задержании Арона Орбана, младшего брата бывшего главы правительства Виктора Орбана, по подозрению в уголовном правонарушении. Правоохранители провели масштабные обыски в рамках расследования, однако официального подтверждения задержания родственника экс-премьера пока нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в соцсети X.

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Арон Орбан
Сообщение Петера Мадьяра. Фото: скриншот

Что известно о вероятном задержании брата Орбана

По информации венгерских СМИ, сотрудники Национального следственного бюро и Управления по возвращению и защите государственных активов провели совместную операцию в Будапеште и двух населенных пунктах области Пешт.

В рамках двух уголовных производств правоохранители задержали нескольких человек и провели обыски. При этом полиция не назвала имен задержанных.

Мадьяр заявил, что Орбан якобы подтвердил информацию о задержании своего младшего брата.

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В чем подозревают Арона Орбана

По предварительным сообщениям, компания младшего брата экс-премьера помогала гражданам Вьетнама оформлять документы для въезда в Венгрию.

Иностранцев записывали на краткосрочные учебные курсы в Печском университете, что могло упрощать получение шенгенских виз.

Ранее в этом деле уже фигурировали деловые партнеры Арона Орбана. Виктор Орбан в ответ обвинил действующую власть в политически мотивированном преследовании.

"Мишень — я, а мой брат лишь инструмент", — заявил бывший премьер.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 26 октября стало известно о намерениях администрации Дональда Трампа выдвинуть Виктора Орбана на пост генсека ООН.

Также Новини.LIVE писал, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов призвал Украину и Венгрию развивать отношения на основе взаимного уважения и доверия. Соответствующее заявление он сделал во время открытия в Киеве бюста бывшего венгерского премьера Имре Надя.

Венгрия Виктор Орбан торговля людьми Петер Мадяр уголовная ответственность
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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