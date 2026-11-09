Мадьяр сообщил о задержании брата Орбана: экс-премьер отреагировал
В понедельник, 9 ноября, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о вероятном задержании Арона Орбана, младшего брата бывшего главы правительства Виктора Орбана, по подозрению в уголовном правонарушении. Правоохранители провели масштабные обыски в рамках расследования, однако официального подтверждения задержания родственника экс-премьера пока нет.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в соцсети X.
Что известно о вероятном задержании брата Орбана
По информации венгерских СМИ, сотрудники Национального следственного бюро и Управления по возвращению и защите государственных активов провели совместную операцию в Будапеште и двух населенных пунктах области Пешт.
В рамках двух уголовных производств правоохранители задержали нескольких человек и провели обыски. При этом полиция не назвала имен задержанных.
Мадьяр заявил, что Орбан якобы подтвердил информацию о задержании своего младшего брата.
В чем подозревают Арона Орбана
По предварительным сообщениям, компания младшего брата экс-премьера помогала гражданам Вьетнама оформлять документы для въезда в Венгрию.
Иностранцев записывали на краткосрочные учебные курсы в Печском университете, что могло упрощать получение шенгенских виз.
Ранее в этом деле уже фигурировали деловые партнеры Арона Орбана. Виктор Орбан в ответ обвинил действующую власть в политически мотивированном преследовании.
"Мишень — я, а мой брат лишь инструмент", — заявил бывший премьер.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 26 октября стало известно о намерениях администрации Дональда Трампа выдвинуть Виктора Орбана на пост генсека ООН.
Также Новини.LIVE писал, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов призвал Украину и Венгрию развивать отношения на основе взаимного уважения и доверия. Соответствующее заявление он сделал во время открытия в Киеве бюста бывшего венгерского премьера Имре Надя.