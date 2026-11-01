Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов на церемонії відкриття у Києві погруддя колишнього Прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Україна та Угорщина мають розвивати міждержавні відносини на основі взаємної поваги, довіри та спільної безпеки. Про це заявив Кирило Буданов під час церемонії відкриття в Києві погруддя колишнього прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя. Також він запропонував наступним кроком відкрити в Будапешті погруддя українського поета й дисидента Василя Стуса.

Про це йдеться в повідомленні Кирила Буданова у неділю, 1 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Буданов про відносини України та Угорщини

Під час церемонії Кирило Буданов наголосив, що двом державам необхідно вибудовувати нову якість міждержавних відносин. Їхньою основою, за його словами, мають стати взаємна повага, довіра та спільна безпека:

"Україна й Угорщина мають будувати нову якість міждержавних відносин — на основі взаємної поваги, довіри та спільної безпеки".

Окремо Буданов згадав історію Імре Надя, якого стратила радянська влада. Він наголосив, що доля колишнього угорського прем’єра нагадує про імперську політику Москви, яка не визнає права інших народів самостійно обирати свій шлях:

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"Історія Імре Надя, якого стратила радянська влада, нагадує про справжню природу московського імперіалізму, який не визнає права інших народів на власний шлях. Сьогодні Україна протистоїть тій самій імперській політиці. Ми добре знаємо ціну свободи й поважаємо право інших народів ушановувати тих, хто боровся за незалежність".

Буданов подякував за відкриття погруддя Імре Надя

Також глава ОПУ відзначив учасників проєкту зі встановлення погруддя в Києві. Серед них — ініціатор ідеї, депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер, Альянс національних спільнот "Європейська коаліція", народні депутати України та представники столичної влади.

Крім того, Буданов привітав у Києві угорських гостей, серед яких був пастор Габор Іваньї. Він передав символічний прапор революції 1956 року з підписом Каталін Яноші — онуки Імре Надя:

"Був радий вітати в Києві угорських гостей, зокрема пастора Габора Іваньї, який передав символічний прапор революції 1956 року з підписом онуки Імре Надя Каталін Яноші. Дякую за солідарність з Україною та підтримку нашої боротьби за спільні європейські цінності".

Де Буданов пропонує відкрити погруддя Василя Стуса

Наступним кроком Буданов назвав відкриття в Будапешті погруддя українського поета й дисидента Василя Стуса. Він зазначив, що Стус протистояв тому самому радянському тоталітаризму:

"Наступним кроком має стати відкриття в Будапешті погруддя Василя Стуса – українського поета й дисидента, який протистояв тому самому радянському тоталітаризму".

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 31 жовтня 2026 року Кирило Буданов провів відеоконференцію із сенаторами США Роджером Вікером і Майклом Беннетом. Сторони обговорили підтримку України, переговорний процес, гарантії безпеки та посилення російських ударів по українських містах. Окрему увагу приділили потребі в американській допомозі із системами раннього попередження про повітряні загрози для захисту цивільного населення взимку.

Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов спростував інформацію французького видання Le Monde про нібито суперечку зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом під час переговорів 9 жовтня 2026 року. Очільник Офісу президента заявив, що такого інциденту не було, а поширення подібних повідомлень назвав інформаційними атаками на переговорний процес. Він наголосив, що Україна продовжує працювати над досягненням стійкого миру.