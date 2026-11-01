Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов на церемонии открытия в Киеве бюста бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Украина и Венгрия должны развивать межгосударственные отношения на основе взаимного уважения, доверия и общей безопасности. Об этом заявил Кирилл Буданов во время церемонии открытия в Киеве бюста бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя. Также он предложил в качестве следующего шага открыть в Будапеште бюст украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

Об этом говорится в сообщении Кирилла Буданова в воскресенье, 1 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Буданов об отношениях Украины и Венгрии

Во время церемонии Кирилл Буданов подчеркнул, что двум государствам необходимо выстраивать новое качество межгосударственных отношений. Их основой, по его словам, должны стать взаимное уважение, доверие и общая безопасность:

"Украина и Венгрия должны выстраивать новое качество межгосударственных отношений — на основе взаимного уважения, доверия и общей безопасности".

Отдельно Буданов упомянул историю Имре Надя, казненного советской властью. Он подчеркнул, что судьба бывшего венгерского премьера напоминает об имперской политике Москвы, которая не признает права других народов самостоятельно выбирать свой путь:

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"История Имре Надя, казненного советской властью, напоминает об истинной природе московского империализма, который не признает права других народов на свой собственный путь. Сегодня Украина противостоит той самой имперской политике. Мы хорошо знаем цену свободы и уважаем право других народов чтить тех, кто боролся за независимость".

Буданов поблагодарил за открытие бюста Имре Надя

Также глава ОПУ отметил участников проекта по установке бюста в Киеве. Среди них — инициатор идеи, депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер, Альянс национальных общин "Европейская коалиция", народные депутаты Украины и представители столичных властей.

Кроме того, Буданов приветствовал в Киеве венгерских гостей, среди которых был пастор Габор Иваньи. Он передал символический флаг революции 1956 года с подписью Каталин Яноши — внучки Имре Надя:

"Был рад приветствовать в Киеве венгерских гостей, в частности пастора Габора Иваньи, который передал символическое знамя революции 1956 года с подписью внучки Имре Надя Каталин Яноши. Спасибо за солидарность с Украиной и поддержку нашей борьбы за общие европейские ценности".

Где Буданов предлагает открыть бюст Василия Стуса

Следующим шагом Буданов назвал открытие в Будапеште бюста украинского поэта и диссидента Василия Стуса. Он отметил, что Стус противостоял тому же советскому тоталитаризму:

"Следующим шагом должно стать открытие в Будапеште бюста Василия Стуса — украинского поэта и диссидента, который противостоял тому самому советскому тоталитаризму".

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 31 октября 2026 года Кирилл Буданов провел видеоконференцию с сенаторами США Роджером Викером и Майклом Беннеттом. Стороны обсудили поддержку Украины, переговорный процесс, гарантии безопасности и усиление российских ударов по украинским городам. Особое внимание уделили необходимости американской помощи в виде систем раннего предупреждения о воздушных угрозах для защиты гражданского населения зимой.

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов опроверг информацию французского издания Le Monde о якобы произошедшем споре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом во время переговоров 9 октября 2026 года. Глава Офиса президента заявил, что такого инцидента не было, а распространение подобных сообщений назвал информационными атаками на переговорный процесс. Он подчеркнул, что Украина продолжает работать над достижением устойчивого мира.