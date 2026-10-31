Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел видеоконференцию с американскими сенаторами. Стороны обсудили вопросы поддержки Украины, переговорный процесс и гарантии безопасности. Также речь шла о российских ударах по украинским городам и необходимости защиты гражданского населения от воздушных угроз зимой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова в субботу, 31 октября.

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О чем Буданов говорил с сенаторами США

Кирилл Буданов сообщил о беседе с председателем Комитета Сената США по вооруженным силам Роджером Викером и членом Комитета Сената по разведке Майклом Беннеттом. Встреча состоялась в формате видеоконференции. По словам Буданова, в ходе встречи американские сенаторы подняли актуальные вопросы, связанные с вызовами для Украины в условиях российской агрессии и приоритетами двустороннего сотрудничества.

"Обсудил с сенаторами США поддержку Украины, переговорный процесс и гарантии безопасности. Провел беседу в формате видеоконференции с председателем Комитета Сената США по вооруженным силам Роджером Викером и членом Комитета Сената по разведке Майклом Беннеттом. В ходе встречи американские сенаторы затронули ряд актуальных тем, сосредоточившись на ключевых вызовах, с которыми Украина сталкивается на нынешнем этапе противостояния российской агрессии, и приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества", — написал глава ОПУ.

Буданов подчеркнул необходимость защиты от российских атак

Отдельно в ходе беседы стороны затронули вопрос об усилении российских ударов по тыловым городам Украины. Буданов подчеркнул, что атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру не имеют военной целесообразности и принципиально не меняют ситуацию на фронте. Также он обратил внимание на необходимость американской помощи в виде систем раннего предупреждения об воздушных угрозах, которые необходимы для защиты гражданского населения зимой:

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"Оценивая усиление ударов РФ по тыловым городам Украины, подчеркнул, что российские обстрелы гражданской и критически важной инфраструктуры представляют собой систематический террор, который не имеет военной целесообразности и принципиально не меняет ситуацию на фронте.Украина критически зависит от американской помощи в сфере систем раннего предупреждения о воздушных угрозах для защиты гражданского населения в зимний период".

Что Буданов сказал о переговорном процессе

Еще одной темой встречи стали переговоры. Буданов отметил роль Соединенных Штатов в организации и продвижении этого процесса. В то же время он указал, что для достижения результата необходимо подготовить надлежащие условия, и выразил ожидания относительно следующего раунда трехсторонних переговоров:

"Цени усилия США в организации и продвижении переговорного процесса, о чем проинформировал американскую сторону во время беседы. Для достижения результата необходимо создать надлежащие условия, поэтому Украина ожидает прогресса в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров".

Какие гарантии безопасности нужны Украине

В ходе видеоконференции также обсудили механизмы безопасности для Украины. Буданов подчеркнул, что само по себе мирное урегулирование или прекращение боевых действий не обеспечит прочного мира без четких гарантий безопасности. Поэтому Украина считает одним из главных приоритетов создание надёжной системы безопасности с участием партнёров:

"Отметил особую важность вопросов гарантий безопасности для Украины. Любое мирное урегулирование или прекращение боевых действий без четких механизмов безопасности не гарантирует устойчивого мира. Поэтому разработка надежных архитектур безопасности с участием партнеров является одним из основных приоритетов Украины".

Кроме того, Буданов объяснил, как Украина предлагает рассматривать будущие договоренности в сфере безопасности. По его словам, они должны быть не односторонней помощью, а практическим вкладом в укрепление оборонных возможностей и безопасности самих США.

"Соответствующие договоренности следует рассматривать не как одностороннюю благотворительность, а как прагматичную инвестицию США в укрепление оборонного потенциала и собственной безопасности", — отметил Буданов.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Госдепартамент США разрешил Украине приобрести 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, однако их поставки могут начаться лишь через несколько лет. Владимир Зеленский призвал американских партнеров ускорить передачу ракет, чтобы Украина могла использовать их для защиты от российской баллистики уже зимой 2026–2027 годов. По словам президента, у США и европейских партнеров есть запасы PAC-3, которые они могли бы передать Украине уже сейчас, а впоследствии пополнить их за счет нового производства.

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов опроверг информацию французского издания Le Monde о якобы произошедшем споре со спецпосланником США Стивом Виткоффом во время переговоров 9 октября. Глава Офиса президента заявил, что такого инцидента не было, а сообщения назвал информационными атаками на переговорный процесс. Он подчеркнул важность сохранять хладнокровие и сосредоточиться на достижении устойчивого мира для Украины.