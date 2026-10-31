Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів відеоконференцію з американськими сенаторами. Сторони обговорили підтримку України, переговорний процес і гарантії безпеки. Також ішлося про російські удари по українських містах і потребу в захисті цивільного населення від повітряних загроз узимку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Кирила Буданова у суботу, 31 жовтня.

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Про що Буданов говорив із сенаторами США

Кирило Буданов повідомив про розмову з головою Комітету Сенату США зі збройних сил Роджером Вікером та членом Комітету Сенату з питань розвідки Майклом Беннетом. Зустріч відбулася у форматі відеоконференції. За словами Буданова, під час неї американські сенатори порушили актуальні питання, пов'язані з викликами для України в умовах російської агресії та пріоритетами двосторонньої співпраці.

"Обговорив із сенаторами США підтримку України, перемовний процес та гарантії безпеки. Провів розмову у форматі відеоконференції з головою Комітету Сенату США зі збройних сил Роджером Вікером та членом Комітету Сенату з питань розвідки Майклом Беннетом. Під час зустрічі американські сенатори порушили низку актуальних тем, зосередившись на ключових викликах, з якими Україна стикається на нинішньому етапі протистояння російській агресії, та пріоритетних напрямах двосторонньої співпраці", — написав глава ОПУ.

Буданов наголосив на потребі захисту від російських атак

Окремо під час розмови сторони порушили питання посилення російських ударів по тилових містах України. Буданов наголосив, що атаки на цивільну та критичну інфраструктуру не мають військової доцільності й не змінюють принципово ситуацію на фронті. Також він звернув увагу на потребу в американській допомозі із системами раннього попередження про повітряні загрози, які необхідні для захисту цивільних узимку:

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"Оцінюючи посилення ударів РФ по тилових містах України, наголосив, що російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури є систематичним терором, який не має військової доцільності й принципово не змінює ситуації на фронті. Україна критично залежить від американської допомоги у сфері систем раннього попередження про повітряні загрози для захисту цивільного населення під час зими".

Що Буданов сказав про переговорний процес

Ще однією темою зустрічі стали переговори. Буданов відзначив роль Сполучених Штатів в організації та просуванні цього процесу. Водночас він зазначив, що для досягнення результату необхідно підготувати належні умови, та висловив очікування щодо наступного раунду тристоронніх переговорів:

"Ціную зусилля США в організації та просуванні переговорного процесу, про що проінформував американську сторону під час розмови. Для досягнення результату необхідно підготувати належні умови, тому Україна очікує на прогрес під час наступного раунду тристоронніх переговорів".

Які гарантії безпеки потрібні Україні

Під час відеоконференції також обговорили механізми безпеки для України. Буданов підкреслив, що саме по собі мирне врегулювання або припинення бойових дій не забезпечить тривалого миру без чітких безпекових гарантій. Тому Україна вважає одним із головних пріоритетів створення надійної системи безпеки за участю партнерів:

"Відзначив особливу важливість питань гарантій безпеки для України. Будь-яке мирне врегулювання чи припинення бойових дій без чітких безпекових механізмів не гарантуватиме сталого миру. Тому вироблення надійних архітектур безпеки за участю партнерів є одним з основних пріоритетів України".

Крім того, Буданов пояснив, як Україна пропонує розглядати майбутні домовленості у сфері безпеки. За його словами, вони мають бути не односторонньою допомогою, а практичним внеском у зміцнення оборонних можливостей і безпеки самих США.

"Відповідні домовленості слід розглядати не як односторонню благодійність, а як прагматичну інвестицію США у зміцнення оборонних спроможностей і власну безпеку", — зазначив Буданов.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Державний департамент США дозволив Україні придбати 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, однак їх постачання може розпочатися лише за кілька років. Володимир Зеленський закликав американських партнерів прискорити передачу ракет, щоб Україна могла використовувати їх для захисту від російської балістики вже взимку 2026–2027 років. За словами президента, США та європейські партнери мають запаси PAC-3, які могли б передати Україні зараз, а згодом поповнити їх завдяки новому виробництву.

Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов спростував інформацію французького видання Le Monde про нібито суперечку зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом під час переговорів 9 жовтня. Очільник Офісу президента заявив, що такого інциденту не було, а повідомлення назвав інформаційними атаками на переговорний процес. Він наголосив на важливості зберігати холодний розум і зосередитися на досягненні стійкого миру для України.