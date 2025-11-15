Корупційний скандал в Україні ускладнює підтримку від партнерів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що корупційний скандал у сфері енергетики України негативно впливає на підтримку нашої країни. За його словами, ціна буде високою.

Про це повідомляє Polsat News.

Корупційний скандал вплине на підтримку України

Туск розповів, що факти високорівневої корупції в Україні негативно вплинуть на підтримку нашої держави з боку західних лідерів.

"Здається, що в цій справі українська держава і президент Зеленський дійсно налаштовані переслідувати винних у корупції. Але молоко вже розлито і ціна в будь-якому разі буде дуже високою", — зазначив польський прем'єр.

Також він поділився, що на початку президентства Володимира Зеленського застерігав його про ризики, пов'язані з поширенням російських наративів про корупцію в Україні, що може бути використано для підриву довіри міжнародних партнерів.

Крім того, Дональд Туск закликав не терпіти корупцію, адже це може призвести до програшу у війні.

"Щиро закликаю всіх, хто має вплив в Україні щодо цього питання. Бережіться корупції, бережіться цієї російської моделі, бо програєте війну, якщо будете терпіти такі випадки", — наголосив польський політик.

Нагадаємо, раніше в ЄС вперше висловилися про корупційний скандал в Україні. Там наголосили, що Києву потрібно серйозно до цього поставитися.

Крім того, в Євросоюзі відзначили роботу українських антикорупційних структур. Професійність цих структур — важливий сигнал для партнерів у контексті євроінтеграції України.