Головна Новини дня Туск висловився про корупційний скандал в Україні

Туск висловився про корупційний скандал в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 18:44
Оновлено: 19:07
Корупційний скандал в Україні ускладнює підтримку від партнерів
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що корупційний скандал у сфері енергетики України негативно впливає на підтримку нашої країни. За його словами, ціна буде високою.

Про це повідомляє Polsat News. 

Читайте також:

Корупційний скандал вплине на підтримку України

Туск розповів, що факти високорівневої корупції в Україні негативно вплинуть на підтримку нашої держави з боку західних лідерів. 

"Здається, що в цій справі українська держава і президент Зеленський дійсно налаштовані переслідувати винних у корупції. Але молоко вже розлито і ціна в будь-якому разі буде дуже високою", — зазначив польський прем'єр. 

Також він поділився, що на початку президентства Володимира Зеленського застерігав його про ризики, пов'язані з поширенням російських наративів про корупцію в Україні, що може бути використано для підриву довіри міжнародних партнерів. 

Крім того, Дональд Туск закликав не терпіти корупцію, адже це може призвести до програшу у війні. 

"Щиро закликаю всіх, хто має вплив в Україні щодо цього питання. Бережіться корупції, бережіться цієї російської моделі, бо програєте війну, якщо будете терпіти такі випадки", — наголосив польський політик. 

 Нагадаємо, раніше в ЄС вперше висловилися про корупційний скандал в Україні. Там наголосили, що Києву потрібно серйозно до цього поставитися. 

Крім того, в Євросоюзі відзначили роботу українських антикорупційних структур. Професійність цих структур — важливий сигнал для партнерів у контексті євроінтеграції України.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
