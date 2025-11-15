Коррупционный скандал в Украине усложняет поддержку от партнеров

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что коррупционный скандал в сфере энергетики Украины негативно влияет на поддержку нашей страны. По его словам, цена будет высокой.

Об этом сообщает Polsat News.

Коррупционный скандал повлияет на поддержку Украины

Туск рассказал, что факты высокоуровневой коррупции в Украине негативно повлияют на поддержку нашего государства со стороны западных лидеров.

"Кажется, что в этом деле украинское государство и президент Зеленский действительно настроены преследовать виновных в коррупции. Но молоко уже разлито и цена в любом случае будет очень высокой", — отметил польский премьер.

Также он поделился, что в начале президентства Владимира Зеленского предостерегал его о рисках, связанных с распространением российских нарративов о коррупции в Украине, что может быть использовано для подрыва доверия международных партнеров.

Кроме того, Дональд Туск призвал не терпеть коррупцию, ведь это может привести к проигрышу в войне.

"Искренне призываю всех, кто имеет влияние в Украине по этому вопросу. Берегитесь коррупции, берегитесь этой российской модели, потому что проиграете войну, если будете терпеть такие случаи", — подчеркнул польский политик.

Напомним, ранее в ЕС впервые высказались о коррупционном скандале в Украине. Там отметили, что Киеву нужно серьезно к этому отнестись.

Кроме того, в Евросоюзе отметили работу украинских антикоррупционных структур. Профессиональность этих структур — важный сигнал для партнеров в контексте евроинтеграции Украины.