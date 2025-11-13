Антикорупційні органи України працюють – Єврокомісарка

Марта Кос. Фото ілюстративне: Reuters

Європейський Союз визнає, що останнє розслідування в Україні щодо компанії "Енергоатом" підтвердило дієвість антикорупційних органів. Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос наголосила, що незалежність і професійність цих структур — важливий сигнал для партнерів у контексті євроінтеграції України.

Про це Марта Кос заявила під час заходу ReBuild Ukraine у Варшаві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця подій.

ЄС визнав ефективність антикорупційних органів України

Європейська посадовиця підкреслила, що нові антикорупційні викриття в Україні, зроблені НАБУ та САП, демонструють реальне функціонування механізмів контролю. Вона зазначила, що початкова реакція української влади на останній скандал є позитивною і свідчить про готовність системи до очищення. Кос наголосила, що боротьба з корупцією залишається найважливішим критерієм для держав, які прагнуть приєднатися до Європейського Союзу.

"Ми всі знаємо, що відбувається зараз в Україні. Моє особисте послання і меседж від Єврокомісії — боротьба з корупцією — найважливіший і найскладніший виклик для всіх країн-кандидатів. Нещодавнє розслідування в Україні показує, що антикорупційні органи працюють. Важливо, щоб антикорупційні інституції України діяли незалежно для завершення розслідування й ЄС завжди це відстоював. Тож, початкова реакція з найвищих політичних рівнів України є обнадійливою", — зазначила Марта Кос.

Єврокомісарка наголосила, що остаточне рішення щодо можливих порушень закону мають ухвалювати саме українські суди, і така реакція, за її словами, є обнадійливою. Водночас вона зізналася, що їй боляче спостерігати за тим, що відбувається, адже люди продовжують гинути, мерзнути й жити без гарячої води та опалення.

Нагадаємо, що детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили організовану злочинну групу, яка змушувала контрагентів "Енергоатому" сплачувати хабарі за збереження контрактів.

У межах цього провадження фігурують кілька високопосадовців, серед яких — міністр юстиції Герман Галущенко, якого вже тимчасово усунули від виконання службових обов’язків.

Тим часом Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з партнерами країн G7 працює над оновленням складу Наглядової ради компанії "Енергоатом".

Раніше ми також інформували, що Президент Володимир Зеленський підписав рішення про запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох фігурантів корупційної схеми в компанії "Енергоатом", яку розслідує НАБУ.