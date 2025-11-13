Антикоррупционные органы Украины работают - Еврокомиссар

Марта Кос. Фото иллюстративное: Reuters

Европейский Союз признает, что последнее расследование в Украине в отношении компании "Энергоатом" подтвердило действенность антикоррупционных органов. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос подчеркнула, что независимость и профессионализм этих структур — важный сигнал для партнеров в контексте евроинтеграции Украины.

Об этом Марта Кос заявила во время мероприятия ReBuild Ukraine в Варшаве, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

ЕС признал эффективность антикоррупционных органов Украины

Европейский чиновник подчеркнула, что новые антикоррупционные разоблачения в Украине, сделанные НАБУ и САП, демонстрируют реальное функционирование механизмов контроля. Она отметила, что начальная реакция украинской власти на последний скандал является положительной и свидетельствует о готовности системы к очистке. Кос подчеркнула, что борьба с коррупцией остается важнейшим критерием для государств, которые стремятся присоединиться к Европейскому Союзу.

"Мы все знаем, что происходит сейчас в Украине. Мое личное послание и месседж от Еврокомиссии — борьба с коррупцией — самый важный и самый сложный вызов для всех стран-кандидатов. Недавнее расследование в Украине показывает, что антикоррупционные органы работают. Важно, чтобы антикоррупционные институты Украины действовали независимо для завершения расследования и ЕС всегда это отстаивал. Поэтому, начальная реакция с самых высоких политических уровней Украины является обнадеживающей", — отметила Марта Кос.

Еврокомиссар подчеркнула, что окончательное решение о возможных нарушениях закона должны принимать именно украинские суды, и такая реакция, по ее словам, является обнадеживающей. В то же время она призналась, что ей больно наблюдать за происходящим, ведь люди продолжают гибнуть, мерзнуть и жить без горячей воды и отопления.

Напомним, что детективы НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили организованную преступную группу, которая заставляла контрагентов Энергоатома платить взятки за сохранение контрактов.

В рамках этого производства фигурируют несколько высокопоставленных чиновников, среди которых — министр юстиции Герман Галущенко, которого уже временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Между тем Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с партнерами стран G7 работает над обновлением состава Наблюдательного совета компании "Энергоатом".

Ранее мы также информировали, что Президент Владимир Зеленский подписал решение о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух фигурантов коррупционной схемы в компании "Энергоатом", которую расследует НАБУ.