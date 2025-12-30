Туск повідомив, коли саме може бути досягнутий мир в Україні

Дональд Туск. Фото ілюстративне: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий за лічені тижні. Він зробив цю заяву після переговорів з іншими європейськими лідерами, Канадою та НАТО.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 30 грудня.

Туск закликає об'єднатися заради миру

Він зробив ці заяви, незважаючи на те, що Кремль заявив про посилення своєї переговорної позиції. Москва зробила це після звинувачень Києва у нападі на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Україна відкидає ці звинувачення як безпідставні і спрямовані на продовження конфлікту.

"Коли я кажу, що мир на горизонті, я говорю про найближчі тижні, а не про найближчі місяці чи роки. До січня нам усім доведеться об’єднатися, щоб прийняти рішення щодо майбутнього України, майбутнього цієї частини світу", — зазначив Туск.

Туск заявив, що гарантії безпеки, запропоновані Києву Сполученими Штатами, є підставою сподіватися на швидке завершення конфлікту, але Києву доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань.

"Мир на горизонті, немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, і досить швидко, але це все ще надія, далеко не на 100% певна", — сказав Туск на засіданні уряду.

Нагадаємо, що Польща хоче допомогти Україні провести вибори — про це Зеленському повідомив спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий.

Раніше ми також інформували, що у Польщі встановлює антидроновий щит на захист східного кордону від дронів.