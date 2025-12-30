Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Туск озвучив ймовірні строки досягнення миру в Україні

Туск озвучив ймовірні строки досягнення миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 20:21
Туск повідомив, коли саме може бути досягнутий мир в Україні
Дональд Туск. Фото ілюстративне: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий за лічені тижні. Він зробив цю заяву після переговорів з іншими європейськими лідерами, Канадою та НАТО.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 30 грудня.

Реклама
Читайте також:

Туск закликає об'єднатися заради миру

Він зробив ці заяви, незважаючи на те, що Кремль заявив про посилення своєї переговорної позиції. Москва зробила це після звинувачень Києва у нападі на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Україна відкидає ці звинувачення як безпідставні і спрямовані на продовження конфлікту.

"Коли я кажу, що мир на горизонті, я говорю про найближчі тижні, а не про найближчі місяці чи роки. До січня нам усім доведеться об’єднатися, щоб прийняти рішення щодо майбутнього України, майбутнього цієї частини світу", — зазначив Туск.

Туск заявив, що гарантії безпеки, запропоновані Києву Сполученими Штатами, є підставою сподіватися на швидке завершення конфлікту, але Києву доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань.

"Мир на горизонті, немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, і досить швидко, але це все ще надія, далеко не на 100% певна", — сказав Туск на засіданні уряду.

Нагадаємо, що Польща хоче допомогти Україні провести вибори — про це Зеленському повідомив спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий.

Раніше ми також інформували, що у Польщі встановлює антидроновий щит на захист східного кордону від дронів.

Польща США Дональд Туск мирний план мирні переговори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації