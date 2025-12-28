Польща будує антидроновий щит на східному кордоні — деталі

Східний кордон Польщі. Фото: Reuters

У Польщі готуються суттєво посилити захист східного кордону від безпілотних загроз. Реалізація масштабного антидронового проєкту обійдеться у два мільярди євро.

Про це в інтерв'ю The Guardian повідомив заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик.

За словами заступника міністра, перші елементи системи можуть запрацювати вже за шість місяців або навіть раніше, тоді як повне розгортання всієї інфраструктури триватиме до 24 місяців. Нові засоби протиповітряної оборони інтегрують у вже наявну "лінію оборони", створену близько десяти років тому.

Томчик зазначив, що система буде багаторівневою та поєднуватиме кулемети, гармати, ракетне озброєння і комплекси радіоелектронної боротьби для боротьби з дронами. Водночас він підкреслив складність застосування окремих елементів у мирний час.

"Деякі з цих засобів застосовують лише в екстремальних або суто військових умовах. Наприклад, багатоствольні кулемети складно використовувати в мирний час, тому, що все, що летить угору, зрештою падає вниз", — пояснив заступник міністра.

Орієнтовна вартість проєкту становить близько двох млрд євро. Фінансування переважно здійснюватиметься за рахунок європейських коштів у межах програми оборонного кредитування SAFE, а також частково з державного бюджету Польщі.

Необхідність прискорення цих планів виникла після того, як у вересні понад десять імовірних російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Відтоді Варшава активізувала заходи із посилення безпеки східних кордонів. Хоча жодна система не гарантує абсолютного захисту від масованих атак, європейські країни східного флангу намагаються адаптуватися до нових загроз.

Паралельно Польща планує навчити сотні тисяч громадян базових навичок виживання та залучати охочих до добровільної військової підготовки. Також країна реалізує ініціативу "Східний щит" — систему сухопутних фортифікацій на кордоні з Білоруссю та російським Калінінградом.

Як повідомив Томчик, у кожному прикордонному муніципалітеті створять логістичні центри зі спеціальним обладнанням для оперативного блокування кордону, яке можна буде розгорнути за кілька годин. Перші елементи антидронової системи вже встановили 23 грудня на спостережній вежі у Підляському воєводстві, а згодом її планують поширити й на інші ділянки кордону.

На початковому етапі система виявлятиме та відстежуватиме об'єкти, що наближатимуться зі сходу, а в подальшому отримає можливість їх нейтралізувати.

Нагадаємо, Польща піднімала авіацію в небо під час атаки Росії по Україні 27 грудня.

А також стало відомо, що для українців будуть діяти нові правила заїзду до Польщі від 2026 року.