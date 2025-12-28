Видео
Польша устанавливает антидроновый щит на восточной границе

Польша устанавливает антидроновый щит на восточной границе

Ua ru
28 декабря 2025
Польша строит антидроновый щит на восточной границе — детали
Восточная граница Польши. Фото: Reuters

В Польше готовятся существенно усилить защиту восточной границы от беспилотных угроз. Реализация масштабного антидронового проекта обойдется в два миллиарда евро.

Об этом в интервью The Guardian сообщил заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик.

Читайте также:

Польша построит антидроновый щит на границе

По словам заместителя министра, первые элементы системы могут заработать уже через шесть месяцев или даже раньше, тогда как полное развертывание всей инфраструктуры займет до 24 месяцев. Новые средства противовоздушной обороны интегрируют в уже существующую "линию обороны", созданную около десяти лет назад.

Томчик отметил, что система будет многоуровневой и будет сочетать пулеметы, пушки, ракетное вооружение и комплексы радиоэлектронной борьбы для борьбы с дронами. В то же время он подчеркнул сложность применения отдельных элементов в мирное время.

"Некоторые из этих средств применяются только в экстремальных или сугубо военных условиях. Например, многоствольные пулеметы сложно использовать в мирное время, потому что все, что летит вверх, в конце концов падает вниз", — пояснил замминистра.

Ориентировочная стоимость проекта составляет около двух млрд евро. Финансирование в основном будет осуществляться за счет европейских средств в рамках программы оборонного кредитования SAFE, а также частично из государственного бюджета Польши.

Необходимость ускорения этих планов возникла после того, как в сентябре более десяти вероятных российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. С тех пор Варшава активизировала меры по усилению безопасности восточных границ. Хотя ни одна система не гарантирует абсолютной защиты от массированных атак, европейские страны восточного фланга пытаются адаптироваться к новым угрозам.

Параллельно Польша планирует обучить сотни тысяч граждан базовым навыкам выживания и привлекать желающих к добровольной военной подготовке. Также страна реализует инициативу "Восточный щит" — систему сухопутных фортификаций на границе с Беларусью и российским Калининградом.

Как сообщил Томчик, в каждом приграничном муниципалитете создадут логистические центры со специальным оборудованием для оперативного блокирования границы, которое можно будет развернуть за несколько часов. Первые элементы антидроновой системы уже установили 23 декабря на наблюдательной башне в Подляском воеводстве, а впоследствии ее планируют распространить и на другие участки границы.

На начальном этапе система будет выявлять и отслеживать объекты, которые будут приближаться с востока, а в дальнейшем получит возможность их нейтрализовать.

Напомним, Польша поднимала авиацию в небо во время атаки России по Украине 27 декабря.

А также стало известно, что для украинцев будут действовать новые правила заезда в Польшу с 2026 года.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
