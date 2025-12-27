Видео
Главная Новости дня Польша подняла в небо авиацию из-за атаки РФ по Украине

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки РФ по Украине

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 06:39
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России по Украине 27 декабря
Польская авиация. Фото: Freepik

Сегодня в субботу, 27 декабря, Польша подняла в небо свою авиацию из-за ракетной атаки России по Украине. Эти действия носят превентивный характер а целью защиты воздушного пространства страны.

Об этом в соцсети Х пишет Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Читайте также:

Что известно о польской авиации на фоне атаке РФ по Украине 27 декабря

"В связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции военно-воздушных сил", — говорится в публикации.

Там отметили, что согласно действующим процедурам, командование польской армии задействовано необходимые силы и средства, которые есть в их распоряжении.

В частности, начались операции истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли состояния готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориями", — сказано в посте.

Также в Оперативном командовании добавили, что отслеживают текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию.

Напомним, что этой ночью россияне дважды атаковали Киев ракетами. Враг запускал по столице баллистику и аэробалистические ракеты "Кинжал".

Кроме того, ночью над Украиной были зафиксированы воздушные шары для отвлечения ПВО, а также фиксировались пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Польша обстрелы война в Украине Россия ракетный удар авиация
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
