Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России по Украине 27 декабря

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки РФ по Украине
Сегодня в субботу, 27 декабря, Польша подняла в небо свою авиацию из-за ракетной атаки России по Украине. Эти действия носят превентивный характер а целью защиты воздушного пространства страны.
Об этом в соцсети Х пишет Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Что известно о польской авиации на фоне атаке РФ по Украине 27 декабря
"В связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции военно-воздушных сил", — говорится в публикации.
Там отметили, что согласно действующим процедурам, командование польской армии задействовано необходимые силы и средства, которые есть в их распоряжении.
В частности, начались операции истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли состояния готовности.
"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориями", — сказано в посте.
Также в Оперативном командовании добавили, что отслеживают текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию.
Напомним, что этой ночью россияне дважды атаковали Киев ракетами. Враг запускал по столице баллистику и аэробалистические ракеты "Кинжал".
Кроме того, ночью над Украиной были зафиксированы воздушные шары для отвлечения ПВО, а также фиксировались пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.
