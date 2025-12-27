Видео
Україна
Главная Новости дня Россия запустила по Украине "Калибры" и воздушные шары - детали

Россия запустила по Украине "Калибры" и воздушные шары - детали

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 01:25
Россия атакует Украину Калибрами и запустила воздушные шары 27 декабря
Срочная новость

Россияне в ночь на 27 декабря запустили по Украине воздушные шары. Кроме того, для ряда областей есть угроза ракетного обстрела.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Необычная атака РФ на Украину в ночь на 27 декабря

По данным военных, россияне с самого вечера запустили по Украине ударные беспилотники. Однако, начиная с 00:35, в воздушном пространстве Украины стали фиксировать воздушные шары с отражателями. Это те самые шары, которые РФ уже запускала в феврале 2023 года, чтобы отвлекать и истощать ПВО Украины.

Кроме того, для Днепропетровской и Херсонской областей существует ракетная опасность. Причем в Николаевской области уже фиксируется скоростная цель.

Перед этим мониторинговые каналы предупреждали, что Россия вывела в Черное море 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

Новость дополняется...

обстрелы дрон Шахид-136 воздушный шар война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
