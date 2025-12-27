Відео
Головна Новини дня Росія запустила по Україні "Калібри" та повітряні кулі — деталі

Росія запустила по Україні "Калібри" та повітряні кулі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 01:25
Росія атакує Україну Калібрами та запустила повітряні кулі 27 грудня
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 27 грудня запустили по Україні повітряні кулі. Окрім того, для низки областей є загроза ракетного обстрілу.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Незвичайна атака РФ на Україну в ніч проти 27 грудня

За даними військових, росіяни з самого вечора запустили по Україні ударні безпілотники. Однак, починаючи з 00:35, у повітряному просторі України стали фіксувати повітряні кулі з відбивачами. Це ті самі кулі, які РФ вже запускала у лютому 2023 року, щоб відволікати та виснажувати ППО України.

Окрім того, для Дніпропетровської та Херсонської областей існує ракетна небезпека. Причому в Миколаївській області вже фіксується швидкісна ціль.

Перед цим моніторингові канали попереджали, що Росія вивела в Чорне море 4 носія крилатих ракет "Калібр".

Новина доповнюється...

обстріли дрон Шахід-136 повітряна куля війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
