Польща підняла авіацію через ракетну атаку Росії по Україні 27 грудня

Польська авіація. Фото: Freepik

Сьогодні в суботу, 27 грудня, Польща підняла в небо свою авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Ці дії мають превентивний характер з метою захисту повітряного простору країни.

Про це в соцмережі Х пише Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про польську авіацію на тлі атаки РФ по Україні 27 грудня

"У зв'язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, що завдає ударів по території України, у польському повітряному просторі розпочалися операції військово-повітряних сил", — ідеться в публікації.

Там зазначили, що згідно з чинними процедурами, командування польської армії задіяло необхідні сили та засоби, які є в їхньому розпорядженні.

Зокрема, розпочалися операції винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих територій", — ідеться в пості.

Також в Оперативному командуванні додали, що відстежують поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби перебувають у стані готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни двічі атакували Київ ракетами. Ворог запускав по столиці балістику та аеробалістичні ракети "Кинджал".

Крім того, вночі над Україною було зафіксовано повітряні кулі для відволікання ППО, а також фіксувалися пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.