Главная Новости дня Туск озвучил вероятные сроки достижения мира в Украине

Туск озвучил вероятные сроки достижения мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 20:21
Туск сообщил, когда именно может быть достигнут мир в Украине
Дональд Туск. Фото иллюстративное: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир в Украине может быть достигнут за считанные недели. Он сделал это заявление после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 30 декабря.

Читайте также:

Туск призывает объединиться ради мира

Он сделал эти заявления, несмотря на то, что Кремль заявил об усилении своей переговорной позиции. Москва сделала это после обвинений Киева в нападении на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Украина отвергает эти обвинения как безосновательные и направленные на продолжение конфликта.

"Когда я говорю, что мир на горизонте, я говорю о ближайших неделях, а не о ближайших месяцах или годах. До января нам всем придется объединиться, чтобы принять решение относительно будущего Украины, будущего этой части мира", — отметил Туск.

Туск заявил, что гарантии безопасности, предложенные Киеву Соединенными Штатами, являются основанием надеяться на скорое завершение конфликта, но Киеву придется пойти на компромисс по территориальным вопросам.

"Мир на горизонте, нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может закончиться, и достаточно быстро, но это все еще надежда, далеко не на 100% определенная", — сказал Туск на заседании правительства.

Напомним, что Польша хочет помочь Украине провести выборы — об этом Зеленскому сообщил спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый.

Ранее мы также информировали, что в Польше устанавливает антидроновий щит в защиту восточной границы от дронов.

Автор:
Руслан Кулешов
