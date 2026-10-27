Туск заявив про можливі переговори України, США та Росії 4 листопада в ОАЕ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Тристоронні переговори України, США та Росії щодо можливого припинення вогню попередньо заплановані на 4 листопада в Абу-Дабі, ОАЕ. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що після розмови з російським лідером Володимиром Путіним президент Фінляндії Александр Стубб висловив дуже стриманий оптимізм щодо перспектив майбутньої зустрічі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

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Керівник Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Туск розкрив деталі підготовки переговорів в Абу-Дабі

За словами польського прем'єра, телефонну розмову Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Путіним попередньо узгодили з президентом України Володимиром Зеленським, американською стороною та іншими європейськими партнерами.

Туск заявив, що Стьоре заздалегідь повідомив йому про готовність обох лідерів взяти політичну відповідальність за контакт із Кремлем і дотримуватися спільної позиції "коаліції охочих".

Після переговорів Стубб поінформував польського прем'єра про результати розмови.

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"Обидві сторони залишилися на своїх позиціях", — переказав Туск слова фінського президента.

За словами Туска, європейські учасники розмови відчули "дуже стриманий оптимізм" щодо можливості досягнення прогресу під час переговорів 4 листопада. При цьому він закликав обережно оцінювати перспективи домовленостей із Росією та не мати ілюзій щодо її намірів.

Туск також повідомив, що Стубб і Стьоре наголосили Путіну на неприпустимості перегляду безпеки північного та східного флангів НАТО.

Польський прем'єр підкреслив, що відновлення діалогу з Москвою не змінює підтримки України з боку Європи та позиції щодо гарантій її безпеки.

"Не варто мати жодних ілюзій. Зрозуміло, яку гру веде російська сторона", — заявив Туск.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що телефонні переговори президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним заздалегідь узгодили з Україною. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Київ підтримує такий формат дипломатичної взаємодії.

Також Новини.LIVE писав, що розмова Стубба і Стьоре з Путіним 27 жовтня тривала близько півтори години. Після переговорів фінський президент провів приблизно 30-хвилинний брифінг для Володимира Зеленського.