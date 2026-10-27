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Головна Новини дня Стубб: дзвінок Путіну готували у співпраці з Україною

Стубб: дзвінок Путіну готували у співпраці з Україною

Ua ru
27 жовтня 2026 17:49
Стубб заявив, що дзвінок Путіну готували разом з Україною Reuters
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про телефонну розмову Володимиром Путіним, яку він провів разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Дзвінок відбувся у вівторок, 27 жовтня, і тривав близько півтори години.

Про це повідомляє фінське видання Yle, передає Новини.LIVE.

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Як готували розмову з Путіним

За словами Стубба, розмова стала продовженням зустрічі в Осло, яка відбулася 20 жовтня. Президент Фінляндії наголосив, що до дзвінка залучили українську сторону, а про його проведення заздалегідь повідомили ключових союзників, зокрема всі країни Північної ради.

Після завершення розмови союзникам також передали інформацію про її зміст. Крім того, Стубб провів приблизно 30-хвилинний брифінг для президента України Володимира Зеленського, під час якого сторони обговорили основні питання та повідомлення, узгоджені напередодні дзвінка.

"Розмова з Путіним була професійною та прямою", — зазначив Стубб.

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Президент Фінляндії пояснив, що разом із норвезьким прем’єром вважав важливим безпосередньо обговорити з РФ питання, які можуть спричинити непорозуміння. Йшлося, зокрема, про позицію прикордонних держав Північної Європи — Фінляндії та Норвегії.

Стубб також заявив, що обидві країни продовжать підтримувати Україну та працювати над досягненням тривалого і справедливого миру. За його словами, наступним кроком має стати зустріч за участю США, України, Росії та європейських країн. Її планують провести в Абу-Дабі в листопаді.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявили, що не виступали від імені всієї Європи під час телефонної розмови з Володимиром Путіним. Вони наголосили, що результат війни проти України безпосередньо вплине на безпеку їхніх країн і Європи загалом, а для завершення війни необхідні прямі переговори.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Європейський Союз і його країни-члени не повинні укладати газових угод із Росією, поки вона продовжує війну проти України. Він також наголосив, що під час мирних переговорів не було жодних позитивних сигналів від Москви, а енергетична криза підтвердила необхідність зменшувати залежність Європи від російських енергоресурсів.

володимир путін Фінляндія війна в Україні мирні переговори Александр Стубб Йонас Гар Стьоре
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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