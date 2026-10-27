Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который он провел вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Звонок состоялся во вторник, 27 октября, и длился около полутора часов.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает Новини.LIVE.

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Как готовился разговор с Путиным

По словам Стубба, разговор стал продолжением встречи в Осло, которая состоялась 20 октября. Президент Финляндии подчеркнул, что к разговору привлекли украинскую сторону, а о его проведении заранее сообщили ключевым союзникам, в частности всем странам Северного совета.

По завершении разговора союзникам также передали информацию о его содержании. Кроме того, Стубб провел примерно 30-минутный брифинг для президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого стороны обсудили основные вопросы и сообщения, согласованные накануне звонка.

"Беседа с Путиным была профессиональной и прямой", — отметил Стубб.

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Президент Финляндии пояснил, что вместе с норвежским премьером считал важным непосредственно обсудить с РФ вопросы, которые могут вызвать недопонимание. Речь шла, в частности, о позиции приграничных государств Северной Европы — Финляндии и Норвегии.

Стубб также заявил, что обе страны продолжат поддерживать Украину и работать над достижением прочного и справедливого мира. По его словам, следующим шагом должна стать встреча с участием США, Украины, России и европейских стран. Ее планируют провести в Абу-Даби в ноябре.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявили, что не выступали от имени всей Европы во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Они подчеркнули, что исход войны против Украины напрямую повлияет на безопасность их стран и Европы в целом, а для завершения войны необходимы прямые переговоры.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европейский Союз и его страны-члены не должны заключать газовые соглашения с Россией, пока она продолжает войну против Украины. Он также подчеркнул, что в ходе мирных переговоров не поступало никаких позитивных сигналов из Москвы, а энергетический кризис подтвердил необходимость снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов.