Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стубб: звонок Путину готовили в сотрудничестве с Украиной

Стубб: звонок Путину готовили в сотрудничестве с Украиной

Ua ru
27 октября 2026 17:49
Стубб заявил, что звонок Путину готовили совместно с Украиной Reuters
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который он провел вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Звонок состоялся во вторник, 27 октября, и длился около полутора часов.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как готовился разговор с Путиным

По словам Стубба, разговор стал продолжением встречи в Осло, которая состоялась 20 октября. Президент Финляндии подчеркнул, что к разговору привлекли украинскую сторону, а о его проведении заранее сообщили ключевым союзникам, в частности всем странам Северного совета.

По завершении разговора союзникам также передали информацию о его содержании. Кроме того, Стубб провел примерно 30-минутный брифинг для президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого стороны обсудили основные вопросы и сообщения, согласованные накануне звонка.

"Беседа с Путиным была профессиональной и прямой", — отметил Стубб.

Читайте также:

Президент Финляндии пояснил, что вместе с норвежским премьером считал важным непосредственно обсудить с РФ вопросы, которые могут вызвать недопонимание. Речь шла, в частности, о позиции приграничных государств Северной Европы — Финляндии и Норвегии.

Стубб также заявил, что обе страны продолжат поддерживать Украину и работать над достижением прочного и справедливого мира. По его словам, следующим шагом должна стать встреча с участием США, Украины, России и европейских стран. Ее планируют провести в Абу-Даби в ноябре.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявили, что не выступали от имени всей Европы во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Они подчеркнули, что исход войны против Украины напрямую повлияет на безопасность их стран и Европы в целом, а для завершения войны необходимы прямые переговоры.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европейский Союз и его страны-члены не должны заключать газовые соглашения с Россией, пока она продолжает войну против Украины. Он также подчеркнул, что в ходе мирных переговоров не поступало никаких позитивных сигналов из Москвы, а энергетический кризис подтвердил необходимость снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

владимир путин Финляндия война в Украине мирные переговоры Александр Стубб Йонас Гар Стере
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации