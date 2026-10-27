Туск заявил о возможных переговорах между Украиной, США и Россией 4 ноября в ОАЭ

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Трехсторонние переговоры Украины, США и России о возможном прекращении огня предварительно запланированы на 4 ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Финляндии Александр Стубб выразил очень сдержанный оптимизм относительно перспектив предстоящей встречи.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Руководитель России Владимир Путин. Фото: Reuters

Туск раскрыл детали подготовки переговоров в Абу-Даби

По словам польского премьера, телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным предварительно согласовали с президентом Украины Владимиром Зеленским, американской стороной и другими европейскими партнерами.

Туск заявил, что Стере заранее сообщил ему о готовности обоих лидеров взять на себя политическую ответственность за контакт с Кремлем и придерживаться общей позиции "коалиции желающих".

После переговоров Стубб проинформировал польского премьера о результатах разговора.

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"Обе стороны остались на своих позициях", — передал Туск слова финского президента.

По словам Туска, европейские участники разговора почувствовали "очень сдержанный оптимизм" относительно возможности достижения прогресса во время переговоров 4 ноября. При этом он призвал осторожно оценивать перспективы договоренностей с Россией и не питать иллюзий относительно ее намерений.

Туск также сообщил, что Стубб и Стере подчеркнули Путину недопустимость пересмотра безопасности северного и восточного флангов НАТО.

Польский премьер подчеркнул, что возобновление диалога с Москвой не меняет поддержки Украины со стороны Европы и позиции относительно гарантий ее безопасности.

"Не стоит питать никаких иллюзий. Понятно, какую игру ведет российская сторона", — заявил Туск.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что телефонные переговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным заранее согласовали с Украиной. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает такой формат дипломатического взаимодействия.

Также Новини.LIVE писал, что разговор Стубба и Стере с Путиным 27 октября длился около полутора часов. После переговоров финский президент провел примерно 30-минутный брифинг для Владимира Зеленского.