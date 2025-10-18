Зеленський оцінив перспективу побудови тунелю між РФ та США — що заявив

Тунель з Чукотки на Аляску — Трамп поцікавився думкою Зеленського
Трамп назвав "цікавою" пропозицію побудувати тунель між Чукоткою та Аляскою, яку запропонував спецпредставник диктатора Путіна Кирило Дмітрієв. Під час урочистого обіду на честь візиту Володимира Зеленського лідер США спитав його думку на цю тему.
Що думає Зеленський про тунель Путіна-Трампа
Відповідаючи президент України зазначив, що "не дуже щасливий чути про таке".
На що Трамп посміхнувся і сказав: "Я так і думав, що отримаю саме таку відповідь".
Що відомо про тунель з Чукотки до Аляски
Ідею разом зі Штатами побудувати подібний тунель зробив російський чиновник у соцмережі X. Такий проєкт він адресував Ілону Маску, адже технології його компанії допоможуть заощадити гроші на будівництво.
Раніше повідомлялось, що після зустрічі із Зеленським Трамп зробив дивну заяву щодо припинення вогню по лінії фронту. Він побажав перемоги кожній зі сторін.
А сам Зеленський теж підтримав припинення вогню, як перший крок до інших питань у переговорах з РФ. Український лідер вважає, що тільки після перемир'я можна говорити на всі інші теми з Кремлем.
