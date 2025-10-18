Зеленский оценил перспективу построения тоннеля между РФ и США — что заявил

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп назвал "интересным" предложение построить тоннель между Чукоткой и Аляской, которое предложил спецпредставитель диктатора Путина Кирилл Дмитриев. Во время торжественного обеда в честь визита Владимира Зеленского лидер США спросил его мнение на эту тему.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что думает Зеленский о тоннеле Путина-Трампа

Отвечая президент Украины отметил, что "не очень счастлив слышать о таком".

На что Трамп улыбнулся и сказал: "Я так и думал, что получу именно такой ответ".

Что известно о тоннеле из Чукотки в Аляску

Сообщение о проекте постройки тоннеля между Чукоткой и Аляской. Фото: Скриншот

Идею вместе со Штатами построить подобный тоннель сделал российский чиновник в соцсети X. Такой проект он адресовал Илону Маску, ведь технологии его компании помогут сэкономить деньги на строительство.

Ранее сообщалось, что после встречи с Зеленским Трамп сделал странное заявление о прекращении огня по линии фронта. Он пожелал победы каждой из сторон.

А сам Зеленский тоже поддержал прекращение огня, как первый шаг к другим вопросам в переговорах с РФ. Украинский лидер считает, что только после перемирия можно говорить на все остальные темы с Кремлем.