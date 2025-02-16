Парамедикиня Долідзе заявила, що цивілізований світ не залишить Україну після війни

Парамедикиня Ксенія Долідзе з позивним "Буря". Фото: скриншот

Парамедикиня Ксенія Долідзе з позивним "Буря" заявила, що цивілізований світ пообіцяв не залишити Україну навіть після війни з Росією. За її словами, міжнародні дипломати продовжують допомагати.

Про це Ксенія Долідзе сказала в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Мюнхенської безпекової конференції.

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Підтримка України

"Цивілізований світ особисто нам, військовим, пообіцяв, що навіть після війни ніхто нас не залишить", — наголосила Долідзе.

За її словами, дипломати продовжують підтримку в боротьбі з російськими окупантами. Вона зазначила, що це підтверджується нещодавніми зустрічами.

"Вони дуже емпатично до нашої ситуації ставляться і вони досі шоковані тим, що таке може в цивілізованому світі трапитись. Бажають, щиро бажають допомогти нам разом це все скінчити", — розповіла парамедикиня.

Відомо, що Ксенія приєдналася до штурмової бригади "Лють". Раніше вона була чемпіонкою зі спринтерського бігу, тренеркою з художньої гімнастики та вчителькою, а тепер служить парамедикинею.

Нагадаємо, лідер Фінляндії Александр Стубб виступив із закликом до переозброєння України. Він окреслив три ключових етапи, які повинні стати частиною процесу завершення війни.

Раніше міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, якщо Україна прийме умови, запропоновані Росією, це може призвести до втрати її незалежності.