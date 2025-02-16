Столтенберг відповів, що буде, якщо Україна погодиться на умови Росії

Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Якщо погодитися на умови росіян, Україна перестане бути незалежною державою. Зараз Росія перебуває під значно більшим тиском, ніж багато хто усвідомлює.

Про це міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки в неділю, 16 лютого.

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За словами Столтенберга, росіяни зараз публічно поширюють вимоги невступу України в НАТО. Крім того, окупанти вимагають демілітаризації, нейтралітету та припинення військової допомоги від Заходу.

"Україна втратить не лише територію, а й незалежність. Питання не лише в межах угоди, а й у тому, яку незалежність Україна здобуде після неї. Якщо поступитися вимогам, Україна не буде незалежною державою", — зазначив Столтенберг.

Він також додав, що "ситуація ускладнюється", а багато чого залишається невизначеним. Що відомо точно — успіх України залежить від військової сили на полі бою, вважає Столтенберг.

Нагадаємо, міністр фінансів Норвегії також відреагував на пропозицію Президента України Володимира Зеленського. Глава держави заявив, що Європі пора створити власні Збройні сили.

Єнс Столтенберг також зазначив, що зараз дуже вдалий момент, аби посилити тиск на Російську Федерацію. Він наголосив, що економіка Росії слабшає, а втрати на полі бою ростуть.

Крім того, колишній генеральний секретар НАТО заявив, що усім потрібно бути обережними під час обговорення можливих результатів переговорів. За словами Столтенберга, ситуація на фронті може все змінити в будь-який момент.

Також міністр фінансів Норвегії підтвердив напружені стосунки між Європою та США. Він зазначив, що спостерігаються деякі незгоди та розбіжності, але це потрібно змінити.