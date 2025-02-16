Столтенберг прокоментував пропозицію створити армію Європи

Єнс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Президента України Володимира Зеленського створити Збройні сили Європи. Він наголосив, що його країна цього не підтримує.

Про це Єнс Столтенберг заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент Новини.LIVE у неділю, 16 лютого.

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"Норвегія не підтримує створення Збройних сил Європи, але підтримує посилення європейської оборони в межах НАТО", — наголосив ексгенсек Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що НАТО є більш широкою організацією порівняно з ЄС, тому необхідно зберігати та зміцнювати вже існуючі структури для ефективної співпраці.

Нагадаємо, під час виступу на конференції в Мюнхені Зеленський закликав створити Збройні сили Європи.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа не планує створювати єдину армію.