Сікорський висловився про створення єдиної армії Європи

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Європи не будуть створювати єдину армію. Раніше такий заклик робив Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 16 лютого.

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Єдина армія Європи

Сікорський зазначив, що необхідно бути обережними з таким терміном, оскільки люди розуміють різні речі.

"Якщо під цим розуміти об'єднання національних армій, то цього не буде", — сказав він.

За словами міністра, він був прихильником того, щоб Європейський Союз розвивав власну обороноздатність. Сікорський зазначив, що наразі ЄС формує посилену бригаду.

"Якщо США хочуть, щоб ми посилили оборону, вони повинні мати національний компонент, компонент НАТО, але я також вірю, що європейський компонент ЄС, субсидії ЄС для оборонної промисловості для нарощування нашої виробничої потужності, а також сили ЄС, гідні свого імені", — сказав він.

Міністр додав, що розміщення польських військ в Україні не розглядається.

Нагадаємо, 15 лютого Зеленський закликав Європу створити свою армію, щоб мати змогу себе захистити від можливих атак.

Також Сікорський зазначив, що повернення Росії до G7 можливе лише за умови виведення її військ з території України.