Сикорский высказался о создании единой армии Европы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Европы не будут создавать единую армию. Ранее такой призыв делал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 16 февраля.

Читайте также:

Единая армия Европы

Сикорский отметил, что необходимо быть осторожными с таким термином, поскольку люди понимают разные вещи.

"Если под этим понимать объединение национальных армий, то этого не будет", — сказал он.

По словам министра, он был сторонником того, чтобы Европейский Союз развивал собственную обороноспособность. Сикорский отметил, что сейчас ЕС формирует усиленную бригаду.

"Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, они должны иметь национальный компонент, компонент НАТО, но я также верю, что европейский компонент ЕС, субсидии ЕС для оборонной промышленности для наращивания нашей производственной мощности, а также силы ЕС, достойные своего имени", — сказал он.

Министр добавил, что размещение польских войск в Украине не рассматривается.

Напомним, 15 февраля Зеленский призвал Европу создать свою армию, чтобы иметь возможность себя защитить от возможных атак.

Также Сикорский отметил, что возвращение России в G7 возможно только при условии вывода ее войск с территории Украины.