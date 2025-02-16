Столтенберг прокомментировал предложение создать армию Европы

Йенс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Президента Украины Владимира Зеленского создать Вооруженные силы Европы. Он подчеркнул, что его страна этого не поддерживает.

Об этом Йенс Столтенберг заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент Новини.LIVE в воскресенье, 16 февраля.

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"Норвегия не поддерживает создание Вооруженных сил Европы, но поддерживает усиление европейской обороны в рамках НАТО", — подчеркнул экс-генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО является более широкой организацией по сравнению с ЕС, поэтому необходимо сохранять и укреплять уже существующие структуры для эффективного сотрудничества.

Напомним, во время выступления на конференции в Мюнхене Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы.

Впоследствии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа не планирует создавать единую армию.