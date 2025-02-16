Таємний підрозділ Росії вчиняє диверсії у Європі — WSJ

Володимир Путін. Фото: Reuters

Спецслужби Кремля організували новий таємний підрозділ. Він націлений на Захід та проводить таємні атаки по всій Європі та інших країнах.

Про це пише The Wall Street Journal в суботу, 15 лютого.

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Таємний підрозділ російських спецслужб

Як зазначає видання, таємний підрозділ відомий під назвою "Департамент спеціальних завдань". Він базується в штабі російської військової розвідки. Підрозділ вже займався спробами вбивств, диверсіями та змовою щодо встановлення запальних пристроїв у літаки. Саме цей департамент спробував вбити виконавчого директора німецького виробника зброї.

Департамент створили у 2023 році. Це стало відповіддю Москви та підтримку України Заходом. Як зазначили виданню офіційні особи, Кремль вважає Захід співучасником нападів України на Росію. Йдеться, зокрема, про вбивства високопосадовців у Москві та удари України по РФ з використанням західних ракет великої дальності.

Західна розвідка вважає, що російський департамент має принаймні три широкі завдання: здійснення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, вербування та навчання іноземних агентів. Крім того, цей підрозділ керує елітним центром спеціальних операцій, відомим як "Сенеж", де Росія тренує частину своїх спецпризначенців.

Нагадаємо, в НАТО раніше підтвердили спробу замаху на Арміна Паппергера. Посадовець керує німецькою компанією з виробництва зброї Rheinmetall.

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