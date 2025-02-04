Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Вбивство Саркісяна — у Москві назвали декілька версій arrow

Вбивство Саркісяна — у Москві назвали декілька версій

4 лютого 2025 16:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Стали відомі нові подробиці підриву Саркісяна у Москві
Армен Саркісян. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Москві в елітному житловому комплексі у понеділок, 3 лютого, підірвали голову федерації боксу "ДНР" і кримінального авторитету Армена Саркісяна. Припускають, що його міг підірвати вбивця-смертник з Вірменії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Хто вбив Саркісяна

За даними ЗМІ, чоловік привів у дію вибуховий пристрій, а саме міну МОН-50 в той час, коли Саркісян вийшов із ліфта. Це сталося в елітному житловому комплексі в центрі Москви "Червоні вітрила". Припускають, що підривником є раніше судимий громадянин Вірменії.

Наразі у Росії вже знайшли "український слід" у вбивстві Саркісяна, а також існує версія про "переділ ринку" тютюнової продукції. Відомо, що чоловік був одним із найбільших в країні постачальників закордонного тютюну.

Нагадаємо, після вибуху Саркісяна ушпиталили в тяжкому стані, йому відірвало ногу. Він перебував у комі, а вже згодом помер у лікарні. Також від підриву загинув один охоронець та ще один отримав важкі поранення.

Крім того, Саркісян був причетний до підвезення "тітушок" до Києва під час Революції Гідності на Майдані. 

вбивство Вірменія вибух Москва Росія
Реклама
Реклама
Реклама