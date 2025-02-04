Стали відомі нові подробиці підриву Саркісяна у Москві

Армен Саркісян. Фото: росЗМІ

У Москві в елітному житловому комплексі у понеділок, 3 лютого, підірвали голову федерації боксу "ДНР" і кримінального авторитету Армена Саркісяна. Припускають, що його міг підірвати вбивця-смертник з Вірменії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними ЗМІ, чоловік привів у дію вибуховий пристрій, а саме міну МОН-50 в той час, коли Саркісян вийшов із ліфта. Це сталося в елітному житловому комплексі в центрі Москви "Червоні вітрила". Припускають, що підривником є раніше судимий громадянин Вірменії.

Наразі у Росії вже знайшли "український слід" у вбивстві Саркісяна, а також існує версія про "переділ ринку" тютюнової продукції. Відомо, що чоловік був одним із найбільших в країні постачальників закордонного тютюну.

Нагадаємо, після вибуху Саркісяна ушпиталили в тяжкому стані, йому відірвало ногу. Він перебував у комі, а вже згодом помер у лікарні. Також від підриву загинув один охоронець та ще один отримав важкі поранення.

Крім того, Саркісян був причетний до підвезення "тітушок" до Києва під час Революції Гідності на Майдані.