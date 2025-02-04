Стали известны новые подробности подрыва Саркисяна в Москве

Армен Саркисян. Фото: росСМИ

В Москве в элитном жилом комплексе в понедельник, 3 февраля, взорвали главу федерации бокса "ДНР" и криминального авторитета Армена Саркисяна. Предполагают, что его мог взорвать убийца-смертник из Армении.

Об этом пишут российские СМИ.

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По данным СМИ, мужчина привел в действие взрывное устройство, а именно мину МОН-50 в то время, когда Саркисян вышел из лифта. Это произошло в элитном жилом комплексе в центре Москвы "Алые паруса". Предполагают, что подрывником является ранее судимый гражданин Армении.

Сейчас в России уже нашли "украинский след" в убийстве Саркисяна, а также существует версия о "переделе рынка" табачной продукции. Известно, что мужчина был одним из крупнейших в стране поставщиков зарубежного табака.

Напомним, после взрыва Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу. Он находился в коме, а уже потом умер в больнице. Также от подрыва погиб один охранник и еще один получил тяжелые ранения.

Кроме того, Саркисян был причастен к подвозу "титушек" в Киев во время Революции Достоинства на Майдане.