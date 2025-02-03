Вибухи у Москві 3 лютого — в елітному ЖК є загиблі та поранені

Наслідки вибуху у Москві. Фото: росЗМІ

В елітному житловому комплексі Москви 3 лютого прогриміли потужні вибухи. П'ятеро осіб отримали поранення, ще одна загинула. Пропагандисти припускають, що це президент Федерації боксу так званої "ДНР".

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Вибухи у Москві 3 лютого

Оновлено 10:40. РосЗМІ заявили, що Саркісян не загинув, а отримав важке поранення внаслідок вибуху в ЖК.

Зранку, 3 лютого, в елітному московському ЖК "Алые Паруса" стався вибух. Російські пабліки повідомляють, що нібито вибухнула граната.

Незадовго стало відомо, що загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення внаслідок вибуху.

Російські пропагандисти заявили, що від вибуху в Москві міг загинути Армен Саркісян, більш відомий як "Армен Горлівський".

Армен Саркісян. Фото: росЗМІ

Повідомлення у російських пабліках після вибуху в ЖК. Фото: скриншот

Як відомо, він президент Федерації боксу так званої ДНР та засновник батальйону "Арбат".

Що відомо про Саркісяна

Українські правоохоронці у грудні 2024 році повідомили про підозру Саркісяну та двом його заступникам у співпраці з російськими окупантами.

"Вдалося задокументувати нові злочини Армена Саркісяна — кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з ФСБ. Чоловік відомий, як Армен Горлівський, він входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва", — розповіли в СБУ.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни Саркісян отримав завдання від ФСБ — створити нове збройне формування для війни про України. Так і виник батальйон "Арбат". За даними правоохоронців, основу цього формування становлять рецидивісти, які засуджені за вбивства та інші важкі злочини.

Спершу "Арбат" воював на Торецькому напрямку, а згодом окупаційне формування перекинули у Курську область.

Про підозру чоловіку повідомили за декількома статтями Кримінального кодексу України:

добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ;

пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою.

Нагадаємо, 3 лютого БпЛА атакували газопереробний завод в російській Астрахані. За даними ЦПД, це один із ключових енергетичних об'єктів Росії.

Крім того, 31 січня дрони вдарили по районі НПЗ і нафтобази у Волгограді. Відомо, що цей нафтопереробний завод займає значну площу в декілька квадратних кілометрів і розташований у промисловій зоні.