Вибухи у Волгограді 31 січня — атаковані НПЗ та нафтобази

Світло від вибуху у Волгограді. Фото: росЗМІ

Безпілотники у ніч на пʼятницю, 31 січня, атакували район нафтопереробного заводу та нафтобази у Волгограді. Росіяни заявляють, що це нібито були українські дрони.

Про це повідомляє BBC у Telegram.

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За інформацією місцевих, безпілотники атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази.

"Жах, аж квартира вся здригнулася", — писала росіянка в соцмережах.

Вона повідомила, що перебуває в Червоноармійському районі, де розташований НПЗ компанії "ЛУКОЙЛ Волгограднафтопереробка".

Відомо, що цей нафтопереробний завод займає значну площу в декілька квадратних кілометрів і розташований у промисловій зоні. Поруч із ним розташована велика нафтобаза, Волгоградська теплоелектростанція та низка інших підприємств.

Наслідки для російського НПЗ

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку на нафтопереробний завод. За його словами, там нібито впали уламки дрона.

"У результаті падіння уламків одного з БпЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Одного постраждалого робітника заводу госпіталізовано", — заявив Бочаров.

Допис BBC. Фото: скриншот

Допис BBC. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 січня у Брянській області лунали потужні вибухи. У NASA Firms підтвердили пожежу поблизу нафтопроводу "Дружба".

Також 29 січня безпілотники СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал ЗС РФ у Тверській області.